Volkswagen Golf (2024). Comment le restylage doit redresser la barre Volkswagen prépare le restylage de la Golf pour 2024, mais de nombreux éléments permettent déjà d’imaginer la future compacte allemande. Esthétique, instrumentation, mécanique…, à quoi faut-il s’attendre ?

Mise sur le marché fin 2019, la Volkswagen Golf de huitième génération aura longtemps fait attendre son restylage. Celui-ci se profile pour 2024 et revêt une importance particulière pour le constructeur de Wolfsburg à double titre. D’une part, parce que la compacte allemande a quitté la première place du classement des ventes de voitures neuves européennes en 2022 (au détriment de la Peugeot 208) alors que ses devancières en étaient indéboulonnables. D’autre part, parce que cette mise à jour doit permettre à ce modèle phare de la marque de perdurer jusqu’en 2026 voire 2027, avant son remplacement par une voiture 100 % électrique à la fin de la décennie. Informations officielles, rumeurs et prototypes permettent déjà se faire une idée de ce à quoi ressemblera la Golf 8 restylée.

La compacte allemande change de regard

Extérieurement, la partie la plus notable du restylage de la Golf concernera la face avant, qui perdra un peu de ses courbes. Les blocs optiques seront vraisemblablement affinés en partie basse, tandis que leur agencement intérieur se fera plus anguleux. La prise d’air du bouclier avant s’annonce un peu plus étroite et pourrait abandonner sa disposition totalement horizontale au profit d’une forme d’arc de cercle se relevant sur les côtés. À l’arrière, on peut s’attendre à découvrir une nouvelle signature lumineuse, ainsi qu’un bouclier légèrement redessiné. Cela demeurera discret, comme de tradition chez Volkswagen.

Des commandes plus ergonomiques pour la Golf

Des évolutions non négligeables sont prévues concernant l’instrumentation de la Golf. Cette dernière devrait profiter d’un nouveau volant, annoncé pour le prochain Tiguan, qui troquera certaines touches planes pour des boutons à poussoir plus ergonomiques. Le bandeau capacitif placé sous l’écran central gagnera un rétroéclairage. Volkswagen table également sur une refonte de son interface tactile, mais l’arrivée de la nouvelle version sur la Golf restylée reste sujette à caution. Sous le capot enfin, la compacte pourrait profiter du nouveau quatre-cylindres essence 1.5 TSI Evo2, aussi bien en remplacement du bloc Evo de même puissance que dans une configuration hybride rechargeable à la place du moteur 1.4 actuellement employé. Le restylage de la Golf coïncidera avec le cinquantième anniversaire du modèle.

