Volkswagen Golf (2024). La compacte restylée sans boîte manuelle ? En prévision d’une norme Euro 7 potentiellement très restrictive sur les moteurs thermiques en 2025, Volkswagen pourrait lancer la Golf restylée sans boîte de vitesses manuelle dès 2024. En France, cela concernerait surtout les versions d'entrée de gamme.

Par MaxK

Voir les photos Le prochain restylage de la Volkswagen Golf pourrait être synonyme d'abandon de la boîte manuelle. Clément Choulot

Les débats font rage au niveau européen entre les parlementaires, les États, les constructeurs automobiles et les divers lobbies industriels comme écologistes concernant la norme environnementale Euro 7. La proposition actuelle de cette future réglementation prévoit un abaissement des plafonds d’émissions polluantes à l’échappement, mais surtout de nouveaux tests d’homologation en conditions extrêmes dans lesquels ces taux maximaux devraient être respectés. Plusieurs constructeurs dénoncent un projet coûteux et peu pertinent sur le plan écologique. D'après eux, le prix des voitures neuves flamberait en répercussion du coût des systèmes de dépollution, ce qui pourrait inciter des automobilistes à garder leur « vieille » auto au lieu de passer à un véhicule Euro 6 déjà moins polluant que leur modèle actuel. Cela obligerait également à réorienter certains investissements, au risque de retarder le passage au tout-électrique. Quant à la date d’entrée en vigueur prévue, juillet 2025, elle est jugée bien trop proche pour permettre les développements techniques nécessaires afin de respecter une norme dont le contenu précis n’est pas encore fixé. Volkswagen figure parmi les opposants les plus volubiles à Euro 7 et doit restyler en 2024 son modèle phare : la Golf. En prévision de la possible adoption d’Euro 7, la compacte mise à jour pourrait faire l’impasse sur la boîte manuelle.

DSG, un choix pragmatique

Kai Grünitz, responsable du développement technique chez Volkswagen, a annoncé à nos confrères britanniques d’Autocar que la Golf ne serait proposée qu’avec une boîte de vitesses DSG à double embrayage dans sa prochaine évolution. À motorisation et finition équivalentes, cette transmission automatique permet à l’auto de se montrer légèrement plus sobre en carburant et donc moins polluante. En outre, elle est la seule proposée avec les motorisations électrifiées (micro-hybrides ou hybrides rechargeables) qui figurent au catalogue. En avril dernier, des ingénieurs de chez Volkswagen aussi haut placés que Grünitz indiquaient à L’argus que, pour respecter Euro 7 si la norme était adoptée en l’état, toute voiture thermique devrait être équipée d’une boîte automatique, mais aussi d’un moteur micro-hybride et de dispositifs de traitement des gaz d’échappement plus imposants qu’actuellement avec préchauffage électrique. Les négociations sur Euro 7 semblent aujourd’hui tourner en faveur des constructeurs, mais rien n’est joué. Il pourrait être hasardeux d’investir dans la mise au point d’une Golf restylée à boîte manuelle qui ne serait commercialisée que durant un an, d’autant plus que la demande pour la transmission mécanique est aujourd’hui très minoritaire.

Media Image Image Cette illustration montre ce à quoi la Golf restylée devrait ressembler. Kolesa

La boîte manuelle déjà presque oubliée en France

En France, l’abandon de la boîte manuelle pour la Golf n’affecterait que le prix des versions d’entrée de gamme. Déjà plombé par le malus sur le CO 2 et la faible demande, ce type de transmission n’est plus proposé que pour les plus petits moteurs de la compacte, à savoir le diesel 2.0 TDI 116 et le bloc essence 1.0 TSI 110. Dans le premier cas, la DSG7 engendre un surcoût de 2 220 €, ce qui porte le prix de base à 35 240 €. Dans le second cas, cette boîte double embrayage s’accompagne d’une micro-hybridation et demande un supplément de 2 990 €, soit un tarif de 35 185 € minimum. Dans l’Hexagone, même les versions sportives ne sont plus proposées qu’avec une DSG, ce qui n’est pas le cas dans d’autres marchés d’Europe comme l’Allemagne. Ceux qui espéraient le retour de la « boîte méca » sur la GTI restylée ont donc de grandes chances d’être déçus.

Media Image Image La Golf GTI est encore proposée avec une boîte manuelle sur certains marchés. Volkswagen Media Image Image La boîte DSG est déjà la seule à être proposée sur les Golf sportives en France. Volkswagen

