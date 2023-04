Volkswagen Golf. Près de 50 ans de versions électriques L’avenir de la Volkswagen Golf sera 100 % électrique, et son passé l’est déjà en partie. Dès les années 1970 et sur plusieurs générations de sa compacte, le constructeur allemand a expérimenté des groupes motopropulseurs « zéro émission » à l'échappement.

Par MaxK

Voir les photos La première Volkswagen Golf électrique remonte à 1976. Volkswagen

La prochaine Volkswagen Golf sera électrique. Attendue, avant la fin de cette décennie, elle ne sera pas proposée en thermique, et pourrait cohabiter quelques temps avec le modèle actuel. Ce dernier est disponible en hybride rechargeable (entre autres), mais pas en version « zéro émission ». Actuellement, c’est l’ID.3 qui assure l’offre de Volkswagen sur le segment des compactes à batterie. Ce premier membre de la gamme ID. a pris la relève de l'e-Golf. Basée sur la Golf VII, cette dernière fut la première variante électrique de la célèbre compacte à être produite en grande série. Mais l’histoire des Golf électriques remonte à bien plus loin, puisqu’elle est presque aussi longue que celle de la Volkswagen Golf elle-même.

L'actuelle Golf VIII est proposée en hybride rechargeable, mais pas en électrique.

Avant la Golf, un Transporter électrique

Volkswagen expérimenta pour la première fois l’électrification en 1972, sur un Transporter. Le véhicule, baptisé T2 Elektro Transporter, embarquait une batterie au plomb pesant 850 kg. Les renforts de châssis et de plancher nécessaires à son intégration portèrent le poids du fourgon à 2,2 tonnes, tandis que le moteur électrique installé sur l’essieu arrière ne développait que 22 ch. Ce modèle conçu avec les entreprises Bosch, Varta et RWE fut tout de même produit à 120 exemplaires environ avec différents types de carrosserie.

La première Volkswagen électrique fut un Transporter T2 en 1972. Volkswagen

L’Elektro Golf, puis la CitySTROMer

La Volkswagen Golf originelle vit le jour en 1974. Deux ans plus tard, le constructeur de Wolfsburg en présenta deux versions remarquables : la GTI, petite sportive aujourd'hui bien connue, mais aussi l’Elektro Golf. Ce véhicule expérimental servait à explorer la piste des voitures électriques suite au choc pétrolier de 1973. Une poignée d’exemplaires furent produits.

La première Golf à batterie se nommait Elektro Golf.

Volkswagen remit le couvert en 1981 avec la CitySTROMer (du mot allemand « strom » signifiant « électricité ») développée avec le fournisseur d’énergie RWE. Quelque 25 unités furent produites et utilisées par des employés de RWE, embarquant des batterie au plomb cumulant 11,4 kWh qui offraient environ 60 km d’autonomie. L’auto pesait environ 1 500 kg, soit 600 kg de plus qu’une Golf de série, et son moteur électrique avant ne développait que 22 ch.

En 1981 vint la première Golf CitySTROMer. Volkswagen

Une poignée de Golf II électriques vendues

Volkswagen réalisa une nouvelle itération de la CitySTROMer en 1985, à partir de la seconde génération de Golf. Reprenant la technologie de sa devancière, la voiture fut produite à 70 exemplaires et confiée à des entreprises spécialisées dans l’énergie avant d’être vendues au public.

La Golf II eut aussi droit à sa City STROMer. Volkswagen

Les CitySTROMer étaient lourdes et peu puissantes. Volkswagen

City Stromer, jamais deux sans trois

En 1993, Volkswagen présenta la troisième et dernière City Stromer à ce jour (avec un changement de graphie), sur la base de la Golf III. Développé avec Siemens, ce modèle pouvait parcourir 90 km sur une charge à une vitesse constante de 50 km/h et fut vendu à 120 exemplaires en parallèle d’un Transporter T3 électrique. Sa batterie au plomb de 17,3 kWh pesait 300 kg et la puissance du moteur n’excédait pas 30 ch. La voiture était équipée, déjà, d’un système de freinage à récupération d’énergie.

La Golf III City Stromer fut commercialisée en série très limitée. Volkswagen

La troisième City Stromer revendiquait 90 km d'autonomie en ville.

Un bond technologique avec la Golf Blue-e-Motion

Il fallut attendre 2010 pour que Volkswagen expérimente de nouveau une variante électrique de sa compacte, avec la Golf Blue-e-Motion basée sur la sixième génération de son modèle phare. Son moteur développait 115 ch et 270 Nm ; il était alimenté par une batterie lithium-ion de 26,5 kWh lui conférant officiellement 150 km d’autonomie. Trois modes de conduite étaient disponibles. Cette variante pesait environ 200 kg de plus qu’une Golf standard. Une petite flotte expérimentale fut mise en circulation.

Avec la Golf Blue-e-Motion, Volkswagen adopta la technologie lithium-ion.

e-Golf, première électrique de série

En 2013, Volkswagen déclina la Golf VII en une e-Golf de série, avec sous le capot un moteur électrique de 136 ch pour 270 Nm et une batterie lithium-ion de 24,2 kWh pesant 318 kg, lui conférant officiellement 190 km d’autonomie. Au fil de sa carrière, la Volkswagen e-Golf vit la capacité de sa batterie s’accroître pour atteindre 35,8 kWh, de quoi parcourir 231 km sur une charge en cycle WLTP.

L'e-Golf de 2013 fut la première Golf électrique de grande série.

Le moteur de l'e-Golf développe 136 ch.

De l’e-Golf à l’ID.3, puis Golf ?

Poussés par l’évolution de la réglementation et notamment l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs dans l’UE décidée pour 2035, les constructeurs mettent aujourd’hui les grands moyens pour développer des voitures électriques. Une Volkswagen ID.3 offre aujourd’hui jusqu’à 557 km d’autonomie WLTP grâce à une batterie lithium-ion de 77 kWh, et sa puissance culmine à 204 ch pour 1,8 à 1,9 tonne en attendant l’arrivée d’une version GTX plus sportive. La future Golf électrique fera mieux et ne devrait pas s'appeler ID.Golf puisque le constructeur changera sa stratégie de patronymes en abandonnant la famille ID. Lorsque les modèles thermiques et électriques fusionneront, ils reviendront aux noms historiques (Polo, Golf, Passat, Tiguan...).

L'ID.3, remplaçante de l'e-Golf, assure la transition avant une nouvelle Golf électrique.

