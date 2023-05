Volkswagen ID.7 GTX (2023). La berline électrique sportive se montre déjà A peine la Volkswagen ID.7 a-t-elle été présentée que sa version sportive GTX s’annonce en images. Celle-ci disposera d’une transmission intégrale grâce à ses deux moteurs. Elle sera présentée en septembre 2023 au salon de Munich.

Par MaxK

Voir les photos Volkswagen annonce la version sportive GTX de la berline électrique ID.7. Elle fera sa première au salon de Munich début septembre. Volkswagen

Volkswagen l’a dit et répété : chaque modèle ID. aura sa version GTX. Après les SUV ID.4 et ID.5, la berline ID.7, dernière-née de cette famille 100 % électrique, sera la prochaine à se décliner en une version sportive ainsi badgée. Volkswagen vient d’en publier les premières images. La berline musclée reprend les attributs caractéristiques des autres GTX.

Media Image Image L'ID.7 est la remplaçante électrique de la Passat berline. Volkswagen

GTX, le rouge et le noir

Esthétiquement, les Volkswagen GTX se distinguent par des détails extérieurs noir brillant et des éléments intérieurs rouges. L’ID.7 ne fera pas exception. Elle devrait également se différencier du reste de la gamme ID.7 par des boucliers spécifiques à l’allure plus sportive. Son instrumentation aura droit à des modes d’affichages exclusifs. En fonction de ses performances, l’ID.7 GTX pourrait se positionner sur le marché quelque part entre les Hyundai Ioniq 6 haut de gamme et les BMW i5 voire Tesla Model S d’accès.

Media Image Image Les Volkswagen GTX se distinguent par des détails noirs et rouges. Volkswagen Media Image Image Le spoiler sert davantage l'autonomie que la vitesse de passage en courbe. Volkswagen

Plus de 300 ch pour l’ID.7 GTX ?

Comme les autres GTX, la berline allemande portant ces trois lettres disposera d’une transmission intégrale. Reste à savoir s’il s’agira de la même chaîne de traction de 299 ch que les ID.4 et ID.5 GTX, ou si le groupe motopropulseur du nouveau modèle comprendra l’inédit moteur de 286 ch déjà annoncé pour une variante propulsion de l’ID.7. Cela permettrait à cette déclinaison sportive d’afficher une puissance nettement supérieure.

Il ne sera pas question de très hautes performances pour autant. « GTX est synonyme de mobilité électrique et de sportivité intelligente », souligne en effet Volkswagen. L’auto devrait étrenner la nouvelle batterie de 86 kWh annoncée pour l’ID.7. La Volkswagen ID.7 GTX sera présentée au salon de Munich 2023, qui se tiendra du 5 au 10 septembre prochains.

Media Image Image Chaque Volkswagen ID. aura sa variante GTX. Volkswagen

Tags