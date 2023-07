Volkswagen ID.Buzz (2023). A bord du nouveau Combi au format 7 places A l’occasion du Volkswagen Festival Bus de Hanovre, le constructeur allemand a dévoilé la déclinaison 7 places de son ID.Buzz. Avant que cette troisième version du Combi ne rejoigne le catalogue en mai 2024, L’argus est allé à sa rencontre lors de son avant-première européenne.

Par Vincent Foultier

Volkswagen a présenté pour la première fois en Europe l'ID.Buzz en version 7 places. Vincent Foultier - L'argus

Après avoir été présentée de l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis début juin, la version à empattement long du Volkswagen ID.Buzz s’accorde son premier bain de foule en Europe. Le van 100% électrique, héritier de la célèbre lignée des Combi Volkswagen, etait exposé du 23 au 25 juin à l’occasion du Volkswagen Bus Festival. Entre deux clichés de Combi insolites, L’argus est monté à bord de cette nouvelle déclinaison capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

Un ID.Buzz allongé de 25 centimètres

Exposé aux côtés du Combi Samba de 1966, le véhicule de loisir grandit de 25 cm par rapporte à un ID.Buzz classique. Vincent Foultier - L'argus

Volkswagen a donc fait boire un bon bol de soupe à son ID.Buzz puisque comme son nom l’indique (ID.Buzz à empattement long), ce modèle 100 % électrique a été étiré sur la longueur. Il mesure 4,96 m de long, soit 25 cm de plus qu’une version standard, longue de 4,71 m. Le constructeur a réalisé cette opération dans le but d'agrandir l’empattement du véhicule, c’est pourquoi cet allongement se concentre uniquement entre les deux essieux. Les dimensions des porte-à-faux avant et arrière sont identiques à la version courte. Ce sont les portières arrière coulissantes qui grandissent de 19 cm et la distance entre le montant de la custode et les roues arrière qui s’étend de 6 cm.

L'accès aux places arrière est facilité par une grande ouverture. Vincent Foultier - L'argus
Une troisième rangée de sièges apparait derrière la banquette 1/3-2/3 du rang 2. Vincent Foultier - L'argus

Le nouveau venu adopte un toit panoramique de 1,5 m2. Vincent Foultier - L'argus
A l'avant, comme à l'arrière, les passagers peuvent profiter de prises USB-C. Vincent Foultier - L'argus

Le résultat est visible une fois à bord avec l’apparition d’une troisième rangée de sièges dans le coffre. L’accès est simple. Il suffit de relever la poignée sur le dossier et de pousser la banquette pour prendre place à l’arrière du véhicule. Et avec un empattement d’une longueur de 3,24 m, l’espace est logiquement remarquable. La garde à la tête, aux genoux et aux coudes est très bonne. A la différence d’un SUV familial 7 places type Renault Espace ou Peugeot 5008, ces sièges indépendants ne sont pas uniquement réservés aux enfants. Deux adultes peuvent parfaitement prendre place à l’arrière. Les passagers du 3e rang peuvent ajuster la place aux jambes en faisant coulissant la banquette ⅔-⅓ du 2e rang sur 20 centimètres, et en réglant l’inclinaison des dossiers sur 16°. Ils pourront également profiter de la présence du plus grand toit panoramique jamais commercialisé par Volkswagen, totalisant 1,5 m2. L'opacité de ce dernier est réglable d'une simple pression sur un bouton ou avec l'aide de l'assistant vocal. De quoi voler la vedette au Combi Samba de 1966 et ses 21 fenêtres. A noter qu'une configuration 6 places sera également proposée avec la présence de deux sièges indépendants au 2e rang.

Modularité et volume de coffre

En configuration 7 places, le volume de coffre est de 306 litres. Vincent Foultier - L'argus Il atteint 1 340 litres en configuration 5 places. Vincent Foultier - L'argus Et culmine à 2 469 toutes banquettes rabattues. Vincent Foultier - L'argus

Derrière ces nouveaux sièges du 3e rang, le volume de coffre atteint 306 litres. Le seuil de chargement est assez bas mais la présence d’une planche relevable réhausse ce seuil d’une vingtaine de centimètres. Une fois les deux sièges abaissés grâce à un système de languette à tirer, le volume de coffre grimpe à 1 340 litres en configuration 5 places, soit 219 litres de plus qu’une version classique. Enfin, en tirant la poignée placée aux extrémités de la banquette du 2e rang, cette dernière se replie et permet de libérer jusqu’à 2 469 litres. L’espace de chargement est plat et permet de charger du long matériel à l’intérieur du van.

L’affichage tête haute fait son apparition

La planche de bord est identique à la version standard. Vincent Foultier - L'argus
L'ID.Buzz s'équipe d'un affichage tête haute au-dessus de ce combiné d'instrumentation numérique. Vincent Foultier - L'argus

La planche de bord de cet ID.Buzz allongé est identique à la version classique. On note tout de même l’apparition d’un affichage tête haute, juste au-dessus du petit combiné d’instrumentation numérique de 5,3 pouces. Si notre version du jour n’est qu’un modèle de pré-série (certaines fonctions sont désactivées comme celles sur l’écran tactile central de 12,9 pouces), les équipes Volkswagen nous ont confié avoir travaillé sur la réactivité et la modernité des graphismes de l’interface numérique. En ce qui concerne l’aspect ergonomique, les touches physiques se font rares. La plupart se trouvent sur le volant. Néanmoins, le constructeur allemand a souhaité faciliter la navigation et l’accès aux fonctionnalités les plus utilisées, comme la climatisation, en ajoutant des barres de raccourcis visibles en permanence en partie basse de l’écran tactile.

Puissance et capacité de batterie en hausse

L'ID.Buzz et le Combi Samba exposés au Volkswagen Bus Festival à Hanovre. Vincent Foultier - L'argus

Tracter deux personnes en plus nécessite de la puissance supplémentaire par rapport à une version courte de l’ID.Buzz. Une motorisation de 286 ch, identique à celle de la nouvelle ID.7, sera donc disponible et viendra compléter l’offre actuelle de 204 ch. La firme allemande nous a également confirmé l’arrivée d’une déclinaison GTX en juillet 2024. Elle sera proposée en version 4 roues motrices et atteindra une puissance de 339 ch.

Le van reçoit une seconde batterie plus puissante, toujours logée dans le soubassement. Vincent Foultier - L'argus
Plutôt ID.Buzz long ou Combi Samba de 1966 ? Vincent Foultier - L'argus

Sous le plancher aussi il y a du nouveau avec l’apparition d’une batterie plus performante. De série, le van 7 places reprend la pile de 77 kWh déjà au catalogue. Il en reçoit une seconde, associé au bloc de 286 ch, d’une capacité nette de 85 kWh. L’autonomie est logiquement en hausse : environ 470 km selon le cycle WLTP, soit une hausse d’une cinquantaine de km par rapport à la version classique. Côté recharge, il faudra patienter 25 minutes sur une borne rapide pour passer de 10 à 80 % grâce à une puissance en courant continu de 200 kW. La recharge à son domicile s’effectuera en courant alternatif avec une puissance fixée à 11 kW.

Des tarifs dévoilés ultérieurement

Les tarifs de cette nouvelle version de l'ID.Buzz seront dévoilés dans le courant de l'année. Vincent Foultier - L'argus

Avec une arrivée en concession prévue pour mai 2024, les prix de la version allongée de l’ID.Buzz se feront attendre encore quelques mois. Mais d’après les informations recueillies sur place, l’entrée de gamme du Combi 7 places « pourrait se situer aux alentours de 65 000 € », soit un surplus d’environ 5 000 € par rapport au prix de la version courte. Cette troisième déclinaison du Volkswagen ID.BUzz sera produite à l’usine de Hanovre en Allemagne. Elle sera une bonne base pour la version California prévue pour 2025.

