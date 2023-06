Volkswagen ID.Buzz (2023). Bientôt 6 places et une version sportive GTX Le Volkswagen ID.Buzz à empattement standard pourra bientôt être équipé d’une troisième rangée de sièges lui permettant de proposer six places. Par ailleurs, une version GTX de 339 ch à transmission intégrale est annoncée pour le Combi électrique.

Par MaxK

Voir les photos De nouvelles configurations, familiales ou sportives, seront bientôt proposées pour le Volkswagen ID.Buzz Volkswagen

L’arrivée d’un Volkswagen ID.Buzz à empattement allongé n’est pas la seule nouveauté annoncée pour le Combi électrique néo-rétro du constructeur allemand. La gamme du modèle à carrosserie standard va également s’étoffer avec la possibilité d’ajouter une troisième rangée de sièges pour les familles ou le transport de personnes, et l’ajout d’une variante sportive GTX au catalogue.

Media Image Image Volkswagen vient de présenter l'ID.Buzz à empattement long. James Lipman

L’ID.Buzz devient plus familial

Comme le Volkswagen ID.Buzz long donc, l’ID.Buzz standard pourra bientôt être équipé, en option, d’un troisième rang pour ses occupants. Il offrira ainsi une configuration à six places (2 + 2 + 2), la version longue conservant l’exclusivité d’un habitacle à sept sièges. Le volume de chargement restant n’a pas encore été communiqué, pas plus que le prix de cette option.

Media Image Image Pour l'heure, l'ID.Buzz standard n'est proposé qu'avec cinq places. Volkswagen Media Image Image Introduite sur l'ID.Buzz allongé, la troisième rangée de sièges sera bientôt proposée sur le modèle standard. Volkswagen

Un van électrique de 339 ch en approche

Volkswagen l’a promis : chaque modèle de la gamme électrique ID. aura droit à sa version sportive GTX. Pour l’ID.Buzz, ce sera en 2024. Le van musclé sera mû par un groupe motopropulseur bimoteur offrant 339 ch et une transmission intégrale. De quoi lui permettre d'atteindre le 0 à 100 km/h en 6,4 s malgré un poids de 2,5 tonnes environ sur la balance. Sans véritable concurrence puisqu’il ne s’agira pas d’un SUV, il sera plus puissant que les actuels ID.4 et ID.5 GTX forts de 299 ch. Boucliers et sellerie spécifiques sont à attendre côté finition. Avant cela, la famille GTX s’agrandira avec une ID.7 qui sera présentée au salon de Munich 2023 en septembre. Une ID.3 GTX, pendant « zéro émission » de la Golf GTI, a également été confirmée pour très bientôt. Elle fut préfigurée par le prototype ID.X en 2021.

Media Image Image Un ID.Buzz GTX fort de 339 ch est annoncé. Volkswagen

