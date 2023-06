Volkswagen ID.Buzz 7 places (2023). Infos et photos du Combi à empattement long Une 3e variante de l’ID.Buzz va rejoindre le catalogue Volkswagen, mi-2024 en France. Il s’agit d’une version à l’empattement allongé de 25 cm capable de transporter jusqu’à 7 passagers. Dans cette configuration, le combi électrique s’offre un moteur et une batterie plus performants. Découverte.

Voir les photos Volkswagen présente l'ID.Buzz dans sa version à empattement allongé. James Lipman

Il s’est fait désirer, mais depuis sa commercialisation en mars 2022, l’ID. Buzz connaît un franc succès. Volkswagen en a écoulé plus de 20 000 exemplaires dans le monde, dépassant largement ses prévisions de ventes. L’usine de Hanovre, en Allemagne, qui tourne déjà à plein régime pour produire cet héritier électrique du combi, va voir son activité augmenter dans les prochaines semaines avec le lancement d’une nouvelle variante du van. Il s’agit d’une version à empattement allongé, dont la longueur totale atteint 4,96 m (vs 4,71 m pour l’ID.Buzz traditionnel). En plus d’être proposée en Europe, elle le sera aussi aux Etats-Unis et au Canada, où Volkswagen relance officiellement la carrière de son modèle mythique. En France, la commercialisation de l’ID.Buzz à empattement long (ndlr : il n’a pas encore de dénomination commerciale) doit intervenir mi-2024.

7 places ou un (très) grand coffre

Media Image Image Grâce à une longueur accrue (+25 cm), une troisième rangée de sièges a été ajoutée. Volkswagen

Particularité de l’ID Buzz long ? Il dispose d’une troisième rangée de sièges et peut désormais accueillir jusqu'à 7 passagers. Pour loger les deux sièges indépendants, Volkswagen a porté la distance entre les roues de 2,99 m à 3,24 m (+ 25 cm). Les portes coulissantes sont plus longues (+19,2 cm), mais pas les porte-à-faux que le constructeur a souhaité conserver courts. C’est mieux pour le look… qui reste d’ailleurs calqué sur le modèle à empattement court. La largeur stagne également à 1,99 m (sans les rétroviseurs) et la hauteur plafonne toujours à 1,93 m, selon l'équipement. L’ID Buzz rallongé revendique une capacité d’emport de 306 L en 7 places, 1 340 L en configuration 5 places (1 121 L sur la version courte) et jusqu’à 2 469 L, toutes banquettes rabattues.

Un toit panoramique ouvrant XXL

Media Image Image Un toit panoramique de 1,5 m² est présent de cet ID. Buzz long. James Lipman

L’habitacle est agrémenté d’un toit panoramique de 1,5 m² (1,54 x 0,93 m). C’est le plus grand jamais proposé chez Volkswagen. De quoi rendre jaloux n’importe quel Combi Samba ! La première et la deuxième rangée de sièges sont entièrement couvertes par cette surface transparente et intelligente. Elle se teinte automatiquement selon la luminosité, par pression d’un bouton ou via l’assistant vocal. Si ces fenêtres sur le ciel ont l’avantage de baigner l’habitacle de lumière, en contrepartie, elles ont tendance à réduire la hauteur sous plafond. Sur ce point, Volkswagen a augmenté la garde au toit de 3 cm pour plus de confort. La banquette du rang 2 coulisse indépendamment sur 20 cm (40/60) et ses dossiers sont inclinables sur 16°. Au lieu des trois places proposées, il est aussi possible d’opter pour deux sièges indépendants avec accoudoirs. Tous les sièges profitent d’une fixation Isofix à l’exception de la place centrale du rang 2 (et du siège conducteur, ça va s’en dire !).

Des équipements plus perfectionnés

Media Image Image La planche de bord de l'ID.Buzz long est calquée sur celle du modèle traditionnel. James Lipman

La planche de bord conserve son implantation avec un écran numérique de 5,3’’ pour l’instrumentation et une dalle tactile de 12,9’’, au centre, dédiée au système d’info-divertissement. Comme sur l’ID.3 et l’ID.7, les graphismes et la réactivité de l'interface ont été améliorés. Deux barres de raccourcis sont en outre désormais visibles en permanence pour permettre un accès direct à certaines fonctionnalités. Parmi les autres nouveautés, soulignons l’arrivée d’un affichage tête haute, d’un système de stationnement automatisé à distance (avec fonction de mémorisation de la distance jusqu’à 50 m) et d’un assistant vocal perfectionné capable d'interpréter des phrases. A l’annonce, « j’ai froid », l’ID Buzz augmente le chauffage d’un degré ! Un chargeur à induction et 8 prises USB-C (délivrant jusqu’à 45 W) sont présents à bord pour agrémenter le voyage des occupants. Il y a même une prise 230 volts dans le cadre du siège passager avant, qui fonctionne aussi bien en roulant qu’à l’arrêt. Quelques aides à la conduite viennent s’ajouter au catalogue de l’ID.Buzz à empattement long comme le système V2X (pour alerter des dangers à proximité immédiate) ou l'affichage dynamique des panneaux de signalisation.

Un moteur électrique et une batterie revus

Media Image Image La version allongée de l'ID. Buzz reçoit le même moteur de 286 ch et une batterie de 86 kWh identique à celle de l'ID.7. James Lipman

L’ID Buzz XXL reste proposé avec une batterie de 77 kWh (82 kWh brut) et son moteur de 150 kW (204 ch). En parallèle, Volkswagen ajoute un moteur plus puissant de 210 kW (286 ch) et un accumulateur de plus grande capacité, 86 kWh (91 kWh brut), toujours logé dans le soubassement. Une association déjà croisée sur la récente ID.7. Ainsi équipé, le van est désormais capable d’atteindre 160 km/h en pointe (contre 145 km/h jusqu’alors) et de passer de 0 à 100 km/h en moins de 8 sec. Si le constructeur communique sur de nombreux chiffres, il y en a un qui fait cruellement défaut : l’autonomie. Selon nos informations, elle pourrait augmenter de 40 km environ pour atteindre autour de 450 km environ. Pour ce qui est de la puissance de charge, elle est fixée à 11 kW sur une prise classique en courant alternatif (AC) et peut atteindre 200 kW sur une borne de recharge rapide en courant continu (DC). La grosse batterie peut récupérer 80 % de sa charge en seulement 25 min. Volkswagen ajoute par ailleurs une pompe à chaleur pour augmenter l’efficacité énergétique de son Combi.

