Volkswagen T-Cross (2024). Le SUV urbain passe par la case restylage Lancé en 2019, le Volkswagen T-Cross s'offre un restylage pour rester dans la course face aux Citroën C3 Aircross, Renault Captur ou Toyota Yaris Cross. La mise à jour porte sur le design, la qualité perçue et l'équipement. Le lancement en France n'interviendra que début 2024.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Le Volkswagen T-Cross s'offre un restylage de mi-carrière. Les premières livraisons en France débuteront début 2024. SP/Volkswagen

Volkswagen poursuit le renouvellement de sa gamme de SUV. Après le Touareg et en attendant l’arrivée du nouveau Tiguan, c’est le petit T-Cross (4,14 m de long) qui s’offre une cure de jouvence, quatre ans après son lancement (printemps 2019). Un restylage qui semble prématuré puisque les premières livraisons ne débuteront qu’au premier trimestre 2024. « La production du modèle dans sa version actuelle est déjà écoulée pour l’année 2023. Les voitures que les clients commanderont sur la base du modèle actuel appartiendront déjà à la nouvelle génération », précise le constructeur.

Quoi de neuf pour le T-Cross restylé ?

Media Image Image Sur la version restylée, le bouclier avant a été redessiné. Cette teinte jaune fait aussi partie des nouveautés. SP/Volkswagen Media Image Image Le T-Cross actuel ne propose pas de phares à LED. SP/Volkswagen

Extérieurement, la nouveauté qui sautent aux yeux est la nouvelle teinte jaune « Raisin ». Volkswagen annonce deux autres couleurs métallisées au catalogue : Bleu Clair et Rouge Roi. Les boucliers avant et arrière ont été redessinés, tout comme l’entrée d’air qui intègre désormais un élément en plastique gris façon ski de protection. La grille de calandre a également été modifiée, tandis que de nouveaux feux matriciels à LED font leur apparition. Les feux arrière ne changent pas dans leur forme mais la signature lumineuse évolue. Petit détail, le poids maximal autorisé par le porte-vélos a été augmenté pour permettre le transport d’un modèle électrique.

Media Image Image Le bas du bouclier arrière est nouveau sur la version restylée. SP/Volkswagen Media Image Image Les feux arrière ne changent pas, mais la signature lumineuse évolue. SP/Volkswagen

A bord, le T-Cross restylé reprend le dessin de la planche de bord du T-Roc avec un écran tactile (de 8 à 9,2 pouces) placé au sommet de la console centrale et des commandes de climatisation tactiles. Auparavant disponibles en option, les compteurs numériques « Digital Cockpit » sont désormais livrés d’office sur toutes les versions (de 8 à 10 pouces). Volkswagen annonce avoir retravaillé la qualité perçue avec une planche de bord taillée dans un plastique moussé et des portes avant présentant un nouveau revêtement plus qualitatif. L’éclairage d’ambiance a également été revu.

Media Image Image L'intérieur du T-Cross restylé s'inspire du T-Roc. L'implantation de l'écran tactile évolue. SP/Volkswagen Media Image Image La planche de bord de l'actuel T-Cross ne brille pas par sa qualité des matériaux. Volkswagen annonce avoir corrigé le tir sur la version restylée. SP/Volkswagen

Le T-Cross conserve tous les atouts du modèle existant qui en font un petit SUV familial. Citons, par exemple, la banquette arrière coulissante sur 14 cm, le dossier du siège avant rabattable qui permet d’augmenter la longueur de chargement ou encore le double plancher de coffre. Volkswagen annonce un volume de chargement allant de 385 à 455 l, selon la position de la banquette arrière. En rabattant les sièges, la capacité totale dépasse les 1 280 l.

Toujours pas de moteurs électrifiés

Côté moteurs, le Volkswagen T-Cross fait toujours l’impasse sur l'électrification, même si sa plate-forme MQB le lui permettrait. La gamme s’articule autour de trois motorisations à essence : un 3 cylindres 1.0 TSI disponible en version de 95 ch et 115 ch (+ 5 ch comparé à la version actuelle). La version haut de gamme reste proposée avec le 4 cylindres 1.5 TSI de 150 ch. Selon les versions, le T-Cross est couplé à une boîte manuelle ou automatique DSG à double embrayage.

Media Image Image Sous le capot, le T-Cross conserve ses moteurs à essence TSI. La version 110 ch du petit trois cylindres passe à 115 ch. SP/Volkswagen

Premières infos sur la gamme

En France, les prix du T-Cross restylé seront annoncés d’ici à la rentrée 2023. Volkswagen promet « un tarif de base très attractif ». Pour mémoire, le modèle actuel est disponible à partir de 25 490 € sur le marché français. La gamme du nouveau modèle s’articulera autour de trois niveaux de finition : Life, Style et R-Line. La version de base sera déjà bien équipée avec les phares à LED, le volant en cuir, les jantes de 16 pouces, les compteurs numériques et l’écran tactile (tous les deux à écran de 8 pouces). Les deux finitions supérieures proposeront la climatisation automatique, les phares à LED « IQ.LIGHT », des compteurs numériques de 10 pouces, un écran tactile de 9,2 pouces et des jantes de 17 pouces. Le T-Cross R-Line se démarquera par un look extérieur plus sportif, une version en concurrence directe avec le Toyota Yaris Cross GR Sport.

Media Image Image Le T-Cross restylé a grandi de 3 cm pour atteindre 4,14 m de long. SP/Volkswagen

Tags