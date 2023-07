Volkswagen T-Roc (2025). Les premières infos sur la prochaine génération Volkswagen prépare le renouvellement du T-Roc. Le premier mulet de développement a été aperçu dans la circulation. L'occasion de faire le point sur les évolutions apportées sur cette seconde génération de SUV qui arrivera à l'horizon 2025.

Voir les photos Elle ressemble à une Golf, mais ce mulet de développement cache en réalité le futur Volkswagen T-Roc. L'argus

A première vue, elle ressemble à une banale Volkswagen Golf. Mais certains détails peuvent mettre la puce à l’oreille. La garde au sol semble plus haute que sur la berline allemande et les éléments en plastique sur les flancs montrent que les voies sont plus larges que sur la Golf. Ce véhicule est ce que l’on appelle un mulet. C’est une technique répandue chez les constructeurs automobiles qui consiste à développer un nouveau véhicule à partir d'un modèle déjà existant.

La dernière Volkswagen à moteur thermique

Ce mulet, aperçu dans le sud de l’Europe, confirme que Volkswagen prépare la seconde génération de son SUV compact. Un modèle important pour la marque (troisième modèle le plus vendu en Europe en 2022 derrière la Peugeot 208 et la Dacia Sandero) qui devrait arriver sur le marché européen d’ici à 2025. Ce nouveau T-Roc reposera sur la nouvelle plate-forme MQB Evo, ce qui lui ouvrira la porte à de nouveaux équipements technologiques et à des motorisations électrifiées, inexistantes sur le modèle actuel. Il devrait profiter de la nouvelle génération du moteur à essence eTSI à hybridation légère 48 V, voire d'une motorisation hybride rechargeable. Ce nouveau T-Roc sera le dernier modèle à motorisation thermique lancé par le constructeur en Europe.

Media Image Image La garde au sol surélevée et les rajouts sur les ailes trahissent l'origine du véhicule. L'argus

Un nouveau T-Roc qui devrait grandir

Volkswagen va revoir à la hausse le gabarit du futur T-Roc pour mieux le différencier de son petit frère, T-Cross. Les deux modèles sont proches aujourd’hui : 4,11 m pour le T-Cross, 4,24 m pour le T-Roc. La seconde génération devrait avoisiner les 4,35 m, histoire aussi de mieux se positionner face à ses principaux rivaux : Peugeot 2008 (4,30 m), Hyundai Kona (4,36 m), Kia Niro (4,42 m).

Il est encore prématuré d'évoquer le design, d’autant que le véhicule photographié n’est qu’un mulet. Mais il est fort probable que le futur T-Roc profite des mêmes évolutions découvertes sur le nouveau Tiguan. Ce dernier, que L’argus a eu l’occasion de découvrir en avant-première avant sa présentation à la rentrée, s’inspire du style des modèles électriques de Volkswagen (notamment l'ID.4) avec une face avant dépourvue de calandre et des feux arrière reliés par un bandeau lumineux.

Premières photos de l'habitacle

Media Image Image Comme sur le nouveau Tiguan, le levier de vitesses disparait de la console centrale. L'argus Media Image Image Le grand écran tactile et la molette rotative entre les sièges sont des éléments repris du nouveau Tiguan. L'argus

Une chose est sûre : les premières photos de l’habitacle du T-Roc montrent plusieurs similitudes avec ce fameux Tiguan. On retrouve la même architecture, avec une grande dalle tactile sur la console centrale (qui semble plus petite que celle du Tiguan qui fait 15 pouces) et un tunnel central débarrassé du levier de vitesses. Sur le Tiguan, il est désormais disposé à droite du volant. On retrouve aussi la même molette rotative entre les deux sièges. Elle devrait avoir les mêmes fonctions : régler le volume ou changer le mode de conduite. Enfin, la partie camouflée sur la partie droite de la planche de bord (côté passager) pourrait cacher un éclairage d'ambiance.

Media Image Image La planche de bord du nouveau Tiguan devrait inspirer les futurs modèles de la marque, y compris le T-Roc. Volkswagen

Source photos : Motor.es

