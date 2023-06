Volkswagen Tiguan 3 (2024) : premier essai ! Avant même sa présentation officielle, nous avons eu l’occasion de prendre en main le nouveau Volkswagen Tiguan en phase finale de développement. Voici nos premières impressions au volant du rival des Renault Austral, Peugeot 3008 ou Hyundai Tucson.

Voir les photos Premier galop d'essai au volant du nouveau Volkswagen Tiguan. Cette 3e génération sera dévoilée en septembre 2023 et lancée au premier trimestre 2024. Volkswagen

L’art du camouflage. A l’aide de quelques morceaux de scotch et de stickers sur les phares et le bouclier, Volkswagen a maquillé son nouveau Tiguan pour le faire ressembler comme deux gouttes d'eau au modèle actuel. Et ça marche ! Dans le flot de la circulation, les gens n’y voient que du feu. Nous sommes pourtant au volant de la toute dernière génération du SUV allemand, qui sera dévoilée à la mi-septembre après le salon de l’auto de Munich.

Au volant du Volkswagen Tiguan 2024

Media Image Image La nouvelle plate-forme MQB Evo a permis l'arrivée d'une nouvelle suspension pilotée DCC Pro. Elle sera proposée en option sur le nouveau Tiguan. Volkswagen

Cette prise en main du nouveau Tiguan se fait dans des conditions particulières. Nous circulons en convoi dans des véhicules encore à l’état de prototype. Une fois installé à bord, on trouve facilement ses marques grâce à la large amplitude des réglages du siège. En bon SUV, la position de conduite reste tout de même assez dominante. Le dessin de la planche de bord marque une nette rupture avec celle du modèle actuel. La grande dalle numérique de 15 pouces (12 pouces sur les versions de base) fait office de console centrale. Elle permet de contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture. Heureusement, l'ergonomie de l'interface est plutôt bonne avec notamment la présence d'un bouton pour retourner à la page d'accueil. On accède facilement aux fonctions essentielles et une zone, située en bas de l'écran, est réservée aux réglages de la climatisation.

Comme sur les modèles électriques de la marque (ID.3, ID.4…), on change désormais les vitesses via un sélecteur situé derrière le volant. On pousse l’extrémité du commodo pour passer en marche avant et on tire pour activer la marche arrière. Toutes les versions en seront équipées puisque la boîte manuelle fait désormais partie du passé sur le Tiguan. Une petite molette rotative a pris l'emplacement du levier de vitesses. Elle permet de changer le mode de conduite ou de régler le volume. Les rangements dans l'habitacle sont nombreux. Niveau qualité, les matériaux utilisés dans ce prototype sont valorisants sachant qu'à ce stade de développement il s'agit de modèles de pré-série très proches de ceux qui arriveront dans le commerce.

Une conduite à la carte

Dès les premiers tours de roue, impossible de ne pas regarder le grand écran. Il ne gêne pas la visibilité périphérique, mais il attire forcément le regard de par sa taille. Et ça devrait être pire de nuit... En ville, le Tiguan est agréable à conduire. Il est maniable, la direction est précise et le freinage est facile à doser. Le diesel 2.0 TDI de 190 ch qui anime notre modèle gronde encore un peu lors de fortes accélérations. Mais il se montre discret à rythme normal, d’autant que la boîte DSG 7 à double embrayage à tendance à passer les rapports très tôt. Un autre diesel de 150 ch sera proposé au catalogue. Le Volkswagen Tiguan disposera aussi de blocs essences eTSI à hybridation légère 48V. Mais la principale nouveauté est l'arrivée de deux moteurs hybrides rechargeables de 204 ch et 272 ch, dont l'autonomie en électrique devrait dépasser les 100 km (contre 50 km sur le modèle actuel).

Media Image Image La planche de bord marque une profonde évolution par rapport à la génération actuelle. Toutes les versions disposeront d'une boîte automatique avec commandes au volant. Volkswagen Media Image Image Le Tiguan est agréable à conduire. Il offre un bon compromis entre confort et dynamisme. Volkswagen

Très vite, la voiture de tête nous amène sur une route en très mauvais état dans le but de tester l’efficacité de la nouvelle suspension pilotée DCC Pro, qui sera proposée en option. C’est l’une des nouveautés permises par la nouvelle plate-forme MQB Evo, étrennée par cette nouvelle génération de Tiguan. Grâce à des amortisseurs à double valve, qui permettent de contrôler indépendamment la détente et la compression, on gagne sur les deux tableaux : le dynamisme et le confort. Il est aussi possible d’affiner les sensations en jouant avec les différents modes de conduite. En mode Confort, la suspension active encaisse les irrégularités de la route afin que la voiture reste le plus stable possible. En mode Sport, le confort est plus ferme - sans être cassant - mais le châssis se montre plus rigide, le comportement est plus incisif et la direction est plus ferme. Bref, Volkswagen semble avoir trouvé un bon équilibre entre confort et agilité sur son nouveau SUV compact.

Premier bilan Ce premier galop d’essai au volant du nouveau Tiguan nous a permis de constater les progrès effectués par le constructeur en termes de châssis. Reste à voir si le bilan sera aussi positif sur les versions hybrides rechargeables « eHybrid », bien plus lourdes que notre version diesel. D’autant que le nouveau Tiguan aura une plus grosse batterie que sur le modèle actuel pour lui permettre de dépasser les 100 km d’autonomie en mode électrique.

