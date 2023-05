Volkswagen Touareg (2023). Léger restylage pour le SUV haut de gamme Le Volkswagen Touareg profite de quelques évolutions près de cinq après après son lancement. Uniquement proposé en motorisation hybride rechargeable en France, il est disponible à partir de 86 300 €.

Voir les photos Le Volkswagen Touareg restylé sera lancé en France le 15 juin 2023. La gamme débute à 86 300 euros. SP/Volkswagen

Dans la grande famille des SUV Volkswagen, le Touareg fait office de modèle le plus luxueux. Mais son imposant gabarit (4,88 m) et ses prix onéreux (plus de 80 000 euros) en font un modèle peu répandu sur le marché français. Il profite tout de même d’une remise à niveau, quatre ans et demi après le lancement de la troisième génération du modèle à l’automne 2018.

Un logo arrière éclairé

Esthétiquement, peu de choses différencient l’ancien Touareg de cette version restylée. Le bouclier avant a été légèrement redessiné et la calandre est séparée par une bande lumineuse. Volkswagen a fait évoluer la signature des phares et annonce l’arrivée d’une nouvelle génération de feux matriciels qui se composent de 38 000 LED. Une technologie dont bénéficiera prochainement d’autres SUV des segments inférieurs, promet le constructeur. Parmi eux, il y a très certainement le nouveau Tiguan qui sera dévoilé cet été.

Media Image Image Le Touareg restylé arbore une calandre plus grande et de nouvelles optiques. SP/Volkswagen Media Image Image Les différences avant l'ancien modèle sont tout de même minces. SP/Volkswagen

A l’arrière, les feux sont désormais reliés par un bandeau lumineux. Un détail de style très à la mode ces derniers temps. Comme sur le Cupra Tavascan, cette nouvelle signature lumineuse intègre le logo arrière. Une première pour la marque en Europe, qui devrait se généraliser à l’ensemble de la gamme à l’avenir. Enfin, dernière nouveauté apparue en 2023 : l’arrivée d’une nouvelle teinte gris mate « Silicon Gray Matt » au catalogue.

Media Image Image Le nouveau Touareg se démarque davantage à l'arrière avec un bandeau lumineux qui relie les feux. SP/Volkswagen Media Image Image La poupe de l'ancien Touareg faisait penser à Audi. D'ailleurs, le Touareg repose sur la plate-forme de l'Audi Q7. SP/Volkswagen

Peu de nouveautés à bord

A son lancement en 2018, le Touareg avait marqué les esprits avec sa grande dalle tactile de 15 pouces. On la retrouve sur le modèle restylé, Volkswagen s’étant contenté d’améliorer la définition de l’écran. La commande vocale est aussi plus précise, les ports USB ont une puissance de charge plus élevée (45 W contre 15 W auparavant), tandis que la qualité perçue a été peaufinée. Parmi les équipements technologiques disponibles, citons l’assistance à la vision nocturne, la conduite assistée ou encore la possibilité de garer le véhicule à distance.

Media Image Image Le grand écran tactile de 15 pouces est toujours présent. La planche de bord est la même qu'auparavant. SP/Volkswagen

Un Touareg uniquement hybride rechargeable en France

Si le Volkswagen Touareg est proposé avec des blocs thermiques (essence et diesel) sur certains marchés. En France, seul l'hybride rechargeable est disponible. Cette motorisation fait appel à un V6 essence, secondé par un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 381 ch. Le Touareg R eHybrid, plus sportif et plus puissant (462 ch), reste au catalogue. Il se démarque notamment par des jantes de 20 pouces et des étriers de frein peints en bleu. Dans les deux cas, la boîte automatique à 8 rapports et la transmission intégrale 4Motion sont de la partie. En France, le Touareg restylé sera disponible à la commande dès 15 juin 2023. La gamme débute à partir de 86 300 €. Comptez 102 200 € pour la version « R ».

