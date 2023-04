Volkswagen. Un nouveau moteur électrique beaucoup plus puissant Volkswagen présente le moteur électrique APP550 de 286 ch, soit une puissance nettement supérieure aux 204 ch de l’actuel moteur APP310. Ce nouveau bloc doit faire ses débuts fin 2023 dans un modèle à plate-forme MEB.

Par MaxK

Voir les photos Volkswagen présente son nouveau moteur électrique, l'APP550. Volkswagen

Volkswagen a récemment annoncé que sa plate-forme modulaire pour véhicules électriques MEB évoluerait en 2024 pour devenir la MEB+, optimisée pour plus de flexibilité et d’autonomie. La puissance des modèles de la gamme ID. s’apprête également à progresser, et cela n’attendra pas cette nouvelle architecture. Cette hausse sera permise par un nouveau moteur électrique baptisé APP550, qui fera ses débuts dès la fin de l’année 2023.

Media Image Image Chaque composant a été optimisé. Volkswagen

Une très nette hausse de puissance...

Actuellement, le moteur électrique le plus puissant proposé pour des modèles à plate-forme MEB se nomme APP310, développe 204 ch pour 310 Nm de couple, et se trouve systématiquement sur l’essieu arrière. Sur les véhicules les plus performants tels que la gamme GTX de Volkswagen, il est secondé par un moteur avant de 109 ch et 162 Nm portant la puissance combinée à 299 ch et le couple maximal à 460 Nm. L’électromoteur APP550, dans la configuration présentée aujourd’hui, développe à lui seul 286 ch et « environ » 550 Nm. Il est conçu pour être positionné a niveau des roues arrière, qu’il entraîne. A lui seul, il permettra donc à un modèle à deux roues motrices d’offrir le même niveau de performances qu’une ID. actuelle à transmission intégrale, avec un poids moindre. Les futures sportives électriques bimoteur pourront, pour leur part, se montrer nettement plus puissantes qu’actuellement. Voilà qui devrait permettre à Volkswagen de proposer des modèles R « zéro émission », annoncés de longue date, dignes de ce nom.

Media Image Image Actuellement, les Volkswagen ID. monomoteur comme l'ID.3 plafonnent à 204 ch. Volkswagen

...dans un format toujours compact

Par rapport au moteur actuel, l’APP550 profite d’une section de fil plus élevée pour les bobines de son stator, d’un aimant permanent plus puissant pour son rotor, et d’un nouvel onduleur à modulation de largeur d’impulsion (MLI) que Volkswagen présente comme « le cerveau de la chaîne cinématique ». La gestion thermique du moteur a également été revue. Le circuit d’huile se passe de pompe électrique, le fluide étant mis en circulation par les engrenages de la transmission et refroidi par le circuit de refroidissement global du véhicule. Le stator, pour sa part, est enveloppé dans une chemise de refroidissement à eau.

Media Image Image L'APP310 tient dans un sac de sport ; l'APP550 est annoncé tout aussi compact. Volkswagen

« Comme l’espace disponible pour monter le groupe motopropulseur reste inchangé, il nous a fallu développer un nouveau moteur capable d’offrir des améliorations notables en termes de performance et d’efficience tout en répondant aux mêmes contraintes physiques, notamment en termes d’encombrement. Ce fut un défi de taille », dixit Karsten Bennewitz, responsable du développement des groupes motopropulseurs chez Volkswagen. Comme l’APP310, l’APP550 sera produit à Cassel, en Allemagne. Le lancement de ce moteur faisant suite à celui de l’ID.3 restylée, il ne serait pas impossible qu’il fasse ses débuts à bord de la future ID.3 GTX, version sportive de la compacte électrique officiellement annoncée dès l’été dernier.

Media Image Image Le nouveau moteur sera produit dans l'usine allemande de Cassel... Volkswagen Media Image Image ...comme l'APP310 actuellement. Volkswagen

Tags