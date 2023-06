Vols de pots catalytiques. Peut-on se prémunir contre ce fléau et se faire rembourser ? Indispensable à la dépollution, le pot catalytique est de plus en plus convoité par les voleurs, notamment sur les Toyota, ainsi que sur les anciennes Citroën, Peugeot et Renault. L’argus vous explique comment limiter le risque de vous le faire voler et comment vous faire rembourser par l’assurance.

Voir les photos Face aux vols de catalyseurs qui se multiplient, les automobilistes peuvent se sentir désemparés. Mais il existe des parades pour plusieurs modèles, et certains contrats d'assurance peuvent couvrir les dommages. Catalyseur-auto.com

Une petite mine d’or sous votre voiture. De manière imagée, c’est ainsi que l’on pourrait résumer votre pot catalytique. Du moins si l’on se place du côté des voleurs qui convoitent cette pièce, indispensable pour répondre aux normes antipollution. Afin de rendre votre véhicule plus propre, l’emploi de certains métaux rares et précieux, tels que le palladium, le rhodium ou encore le platine, est en effet nécessaire. Des matériaux dont le cours a flambé ces dernières années. « Le rhodium est en gros six fois plus cher que l’or. Il est aujourd’hui considéré comme le métal le plus cher au monde : pas loin de 360 000 € le kilo » explique Olivier Moustacakis, patron du comparateur d’assurances Assurland.

Media Image Image Sous ses airs de simple morceau de ferraille, une ligne d'échappement peut aujourd'hui contenir des métaux précieux. DR Media Image Image Le rhodium est le matériau le plus recherché des voleurs car son prix au gramme est largement supérieur à celui de l'or. DR

Même si votre pot d’échappement n’embarque jamais plus d’une poignée de grammes de ces métaux, cela suffit à rendre sa revente sur le marché noir très lucrative. Au point de donner naissance à de véritables filières, comme celle qui a été démantelée récemment par la gendarmerie. Cette bande d’une quinzaine de malfaiteurs est soupçonnée d’avoir volé pas moins de 50 000 catalyseurs dans plusieurs départements, avant de les centraliser dans la Somme, puis de les exporter principalement vers la Pologne.

Des modèles plus ciblés que d’autres

Ces derniers temps, ce type de délinquance a connu une véritable recrudescence. Même s’il est difficile de trouver des chiffres précis, la police comme la gendarmerie ont constaté une hausse de près de 50 % des faits en 2022. Le phénomène est, en outre, loin de se cantonner à la France. Il fait des ravages ailleurs, notamment aux États-Unis, où 153 000 catalyseurs auraient été dérobés en 2022. Outre-Atlantique, un palmarès des modèles les plus ciblés a même été établi. Derrière le pick-up Ford F-Series, seulement importé à titre isolé chez nous, on y trouve deux japonaises, la Honda Accord et la Toyota Prius. Mais c’est surtout cette dernière et ses cousines hybrides de la même marque qui semblent susciter des convoitises mal intentionnées dans l’Hexagone. Du moins, sur une partie du territoire.

Si vous coupez la France en deux, au nord les vols portent plutôt sur des Toyota, c’est des bandes des pays de l’Est en général, et au sud ça va plutôt être des Peugeot essence, des Renault essence, des anciennes des années 1990-2000, résume Arnaud Batard, dirigeant du site spécialisé catalyseur-auto.com… Ils mettaient pas mal de palladium à cette époque parce que ça ne coûtait rien.

Les Toyota hybrides sont également connues des voleurs pour être plus « chargées » en métaux rares que la moyenne. Cette fois, d’après notre interlocuteur, c’est plutôt la volonté de répondre aux normes antipollution du monde entier, même les plus strictes comme en Californie, qui serait l’explication. D’autant que la marque japonaise serait l’une des rares à produire elle-même ses catalyseurs, alors que ses concurrents passent le plus souvent par des équipementiers contraints de respecter un budget plus serré. Arnaud Batard assure d’ailleurs que bon nombre de modèles récents n’ont aucun risque d’intéresser les délinquants car ils n’utilisent presque plus aucun métal précieux pour leur catalyseur.

Media Image Image Les hybrides Toyota, à commencer par la Prius, sont souvent visés par les voleurs dans le nord de la France. Toyota Media Image Image Les délinquants du Sud s'attaqueraient plutôt à des modèles français des années 1990-2000, comme cette Peugeot 306. Clément Choulot

Des plaques de protection pour certaines japonaises

Si ce type de larcin se multiplie, c’est aussi parce qu’il est à la fois plutôt simple à effectuer et difficile à contrer. Les délinquants se contentent de lever le véhicule rapidement, puis d’utiliser une scie-sabre pour couper la ligne d’échappement. Une minute peut leur suffire. Afin de limiter les risques, l’idéal reste évidemment de garer son véhicule dans un endroit sécurisé tel qu’un box fermé. Mais ce n’est pas toujours possible. Le site catalyseur-auto.com a donc mis au point récemment une sorte d’antivol, inspiré d’une solution déjà disponible aux États-Unis. Il prend la forme d’une plaque en acier thermolaqué, très solide, qui vient recouvrir le catalyseur. Dotée de grilles d’aération, cette protection utilise des trous de fixation d’origine pour éviter d’avoir à percer le véhicule, tout en demeurant complexe à démonter afin de compliquer autant que possible le travail des voleurs. Les plus motivés pourront toujours en venir à bout, mais la plupart d’entre eux devraient s’attaquer à une proie plus facile.

Media Image Image Le site catalyseur-auto.com a mis au point une plaque de protection en acier thermolaqué pour les catalyseurs de certains modèles. Catalyseur-auto.com

Facturée 160 à 170 € TTC, cette plaque a été vendue à environ 1 200 unités en France depuis que catalyseur-auto.com l’a lancée il y a environ un an. Le plus souvent, elle a été malheureusement posée après un vol, par des propriétaires échaudés. Elle n’est pour l’heure compatible qu’avec une poignée de modèles Toyota, Lexus et Suzuki :

Toyota Auris, Corolla, Prius et Verso ;

Lexus CT 200h ;

Suzuki Swace.

Media Image Image Chez Lexus, l'antivol produit en France est réservé à la compacte de la marque disparue depuis quelques années, la CT 200h. Adrien Cortesi Media Image Image Jumelle de l'actuelle Toyota Corolla, la Swace est la seule Suzuki à pouvoir être équipée de la plaque de protection proposée par catalyseur-auto.com. Suzuki

Outre-Atlantique, une solution semblable est même disponible directement dans le réseau Toyota sous forme d’accessoire, en partenariat avec l’entreprise MillerCat. Mais, pour l’heure, la branche européenne ne prévoit pas de s’aligner sur cette politique, et elle ne recommande pas vraiment l’installation de cette plaque au motif qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’origine. Cela n’a toutefois pas empêché certains gros revendeurs de la marque de proposer eux-mêmes la protection antivol de catalyseur-auto.com pour tenter de rassurer leurs clients inquiets.

Media Image Image Outre-Atlantique, Toyota propose sous forme d'accessoire une protection assez similaire, mise au point par l'entreprise MillerCat. DR

Un remboursement possible sous conditions

La crainte des propriétaires est d’autant plus forte que le prix d’un catalyseur est très élevé. Chez les constructeurs, il excède en général les 1 000 € et peut même fréquemment dépasser les 2 000 €. Le vol de cette pièce peut aussi engendrer des dégâts annexes, notamment au niveau des bas de caisse, car les véhicules sont levés sans la moindre précaution par les criminels. Heureusement, les réparations peuvent être prises en charge, au moins partiellement, par votre assurance si vous avez souscrit à la garantie « vol et dommages ». Dans ce cas, il faudra déposer plainte au commissariat et déclarer le sinistre à votre assureur dans les deux jours. Olivier Moustacakis, d’Assurland, conseille malgré tout de réfléchir à deux fois avant d’agir et explique :

Il faut voir si c’est intéressant ou pas de déclarer en fonction de votre contrat. Si vous avez une franchise importante et si vous avez en plus l’application d’une vétusté sur le vol, ça ne vaut peut-être pas la peine. [...] On peut aussi prendre des pièces d’occasion qui sont 40 % moins chères que les neuves.

Des alternatives moins onéreuses aux catalyseurs d’origine sont également disponibles sur différents sites, et elles peuvent se révéler judicieuses pour un modèle déjà âgé. D’après Arnaud Batard, de catalyseur-auto.com, elles auraient même un effet dissuasif sur les voleurs car ils savent qu’elles sont moins riches en métaux précieux que les pièces de série. Les voleurs auraient donc tendance à passer leur chemin s’ils découvrent un modèle ainsi équipé après l’avoir soulevé !

Media Image Image La plupart des contrats d'assurance prévoient un remboursement du catalyseur en cas de vol. Mais gare à la franchise et à la vétusté ! Denis Meunier

