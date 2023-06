Volvo dévoile l'EX30, son premier petit SUV 100% électrique Concurrent des Peugeot e-2008, Renault Mégane E-Tech et autres Hyundai Kona, le Volvo EX30 se démarque par un intérieur moderne et une large gamme de motorisations. Infos, photos, prix… découvrez toutes les infos.

La rédaction Par

Voir les photos Le Volvo EX30 sera lancé début 2024 mais les prix ont déjà été annoncés. En France, ils débutent à 37 500 euros, hors bonus écologique. SP/Volvo

Volvo lève le voile sur l’EX30, son premier SUV urbain et son troisième modèle à n’être proposé qu’en motorisation électrique (en comptant l’EX90 qui sera lancé en 2024). L’EX30 est le plus petit modèle de la gamme du constructeur. Il mesure 4,23 mètres de long, soit 20 cm de moins que le XC40. Il est fabriqué en Chine et partage sa base technique avec le Smart #1. Un choix qui n’a rien de surprenant puisque les deux marques (Volvo et Smart) appartiennent au même groupe chinois Geely.

Un design très Volvo

Visuellement, l’EX30 reste une vraie Volvo. On retrouve tous les codes esthétiques de la marque, découverts sur le grand frère EX90 : signature lumineuse à l'avant en forme de « T » couché (le fameux marteau de Thor), feux arrière verticaux, boucliers massifs, épaules haut perchées. Un élément inédit figure à l’arrière : deux bandeaux horizontaux noir laqués courent sur toute la largeur du hayon dans la continuité des feux arrière à LED, alors que l'EX90 n'en compte qu'un seul.

Media Image Image La signature lumineuse à l'avant en forme de « T » couché est une spécificité des dernières créations de la marque suédoise. SP/Volvo

Malgré son gabarit extérieur contenu, il semble y avoir une vraie sensation d’espace à bord. C’est notamment dû à l’absence de console centrale, remplacée par un grand espace de rangement ouvert sur la planche de bord. La nouvelle barre de son (signée Harman Kardon sur la version haut de gamme) a également permis de libérer la place prise normalement par les haut-parleurs dans les portières avant. Enfin, le levier de vitesses a migré au niveau des commodos. Seule déception : le volume de chargement. Volvo annonce un coffre de seulement 318 litres. C’est loin de ce que proposent les Peugeot e-2008 (405 litres) et Renault Mégane E-Tech (440 litres), les deux principaux rivaux français de l’EX30.

À lire aussi A bord de l'EX90, le nouveau SUV haut de gamme électrique

Une grande dalle tactile pour tout contrôler

Pour le reste, il ne fait aucun doute : nous sommes bien dans une Volvo. Le design est très épuré et l’ambiance est chaleureuse. Volvo propose plusieurs couleurs de selleries et de nombreux matériaux sont issus du recyclage (denim, lin, laine…). Comme dans l’EX90, l’EX30 se démarque par son écran central tactile, implanté en position verticale. Il mesure 12,3 pouces sur ce modèle et permet de contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture : climatisation, radio, navigation. Comme dans une Tesla Model X, il n’y a plus d’écran derrière le volant.

Media Image Image Ambiance très épurée à bord de l'EX30. Toutes les fonctionnalités de la voiture sont regroupées sur cette grande dalle tactile de 12,3 pouces. SP/Volvo

Le système multimédia de l’EX30 a été conçu en collaboration avec Google. Connecté en 5G, il comprend notamment la navigation via Google Maps et un catalogue d’applications - via Google Play Store - permettant d’avoir notamment Spotify et Youtube. Que les propriétaires d’un iPhone se rassurent, ils pourront toujours connecter leur téléphone via Apple CarPlay (sans fil désormais). Plusieurs prises USB-C sont disponibles dans le véhicule, à l’avant comme à l’arrière.

Une sécurité au top niveau

Comme toutes les Volvo, l’EX30 dispose de nombreux systèmes d’aides à la conduite afin de renforcer la sécurité active et passive. Parmi les nouveautés disponibles sur ce modèle, citons le « Pilot Assist » qui aide le conducteur à changer de voie de circulation quand les clignotants sont activés; ou encore la dernière génération de « Park Pilot Assist » qui gère le stationnement de manière quasiment autonome. L’EX30 dispose aussi d’un dispositif d’alerte de sortie : un signal visuel et sonore prévient les passagers de la présence d’un cycliste à l’ouverture de la portière.

Jusqu’à 428 ch et 480 km d’autonomie

Côté moteurs, le Volvo EX30 est proposé en trois versions. La version de base, baptisée « Single » fait appel à un moteur électrique de 272 ch, implanté sur l’essieu arrière, et à une batterie de 51 kWh utilisant la technologie LFP (technologie lithium-fer-phosphate). Volvo annonce une autonomie WLTP de 344 km, ce qui en fera une version réservée pour un usage urbain ou péri-urbain.

Media Image Image L'EX30 est une propulsion ou une quatre roues motrices, selon la motorisation. L'autonomie varie de 344 à 480 km, selon les versions. SP/Volvo

La version « Single Extended Range » reprend le même moteur, mais il est alimenté par une batterie plus grosse (69 kWh) et plus efficace (technologie NMC lithium-nickel-manganèse-cobalt). La marque annonce 480 km en cycle WLTP. Enfin, la version « Twin Performance » ajoute un second moteur sur le train avant pour une puissance totale de 428 ch. Si l’autonomie fond légèrement (460 km avec la même batterie), les performances font un net bond en avant, avec un temps de 3,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Question recharge, Volvo promet une puissance de charge allant jusqu’à 22 kW en courant alternatif et 155 kW en courant continu. De quoi recharger la batterie de 10 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide.

Les commandes sont déjà ouvertes

Le Volvo EX30 sera lancé en début d’année 2024, mais les commandes sont déjà ouvertes en France. Le constructeur frappe un grand coup avec un prix de base agressif : 37 500 euros, avant déduction du bonus écologique. A ce prix là, il faudra se contenter de la motorisation de base et d’un équipement réduit en finition Start (pas de pompe à chaleur, pas de climatisation bizone ou de sièges chauffants). Pour une version de milieu de gamme (Single Extended Range en finition Plus), il faut compter 45 000 euros. Quant à la motorisation à deux moteurs, les tarifs débutent à près de 50 000 euros. La gamme s’enrichira courant 2024 d’une version à l’esprit plus baroudeur (garde au sol surélevée, jantes de 19 pouces, plaques de protection) reprenant une appellation bien connue chez Volvo : Cross Country.

Media Image Image Un élément inédit figure à l’arrière : deux bandeaux horizontaux noir laqués courent sur toute la largeur du hayon dans la continuité des feux arrière à LED. SP/Volvo

Tags