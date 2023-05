Volvo EX30 (2023). Comment le petit SUV veut mettre le paquet en matière de sécurité Depuis quatre-vingt-seize ans, Volvo accorde une importance particulière à la sécurité de ses passagers. Son futur véhicule, l’EX30, ne déroge pas à la règle. Avant sa présentation le 7 juin, le petit SUV électrique dévoile ses innovations, principalement conçues pour la ville, son terrain de jeu.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La présentation du Volvo EX30 est prévue pour le 7 juin 2023. SP/Volvo

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de connaître en détail le Volvo EX30. Le petit SUV sera présenté le 7 juin 2023. En attendant, le constructeur suédois dévoile de nouvelles informations au sujet des équipements de sécurité présents à bord de ce nouveau modèle. Volvo annonce « placer la barre très haut » pour le « plus petit des SUV Volvo, qui n’en est pas moins très sûr ». Considérée comme le leader dans le domaine de la sécurité depuis près de cent ans, la marque est à l’origine de certaines des inventions et innovations les plus importantes de l’histoire de la sécurité automobile.

Pensé pour protéger ses occupants et son environnement

Media Image Image Le petit SUV bénéficiera du système de détection des cyclistes et autres usagers de la route à l'ouverture des portières. SP/Volvo Media Image Image L'argus dévoile une première illustration du design de ce nouveau petit SUV. L'argus

À son lancement en septembre, l’EX30 aura pour terrain de jeu la ville. Un environnement où les accidents sont nombreux malgré la vigilance du conducteur, et ce, même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Afin d'éviter les collisions à l'ouverture des portières avec un cycliste ou un autre usager de la route, le SUV s'équipe d'un système de détection qui émet un signal sonore et visuel à destination des occupants du véhicule en cas de danger. Concernant la conduite, le nouveau venu dispose d'un capteur situé derrière le volant, capable de détecter les mouvements des yeux et des mains du conducteur environ treize fois par seconde. Un signal sonore, accompagné d’un message, est émis si le système perçoit une distraction ou de la somnolence de la part du conducteur.

Media Image Image Volvo met un point d'honneur à respecter sa tradition visant à proposer le meilleur niveau de sécurité à bord de ses modèles. SP/Volvo

L’EX30 bénéficie d’une nouvelle fonction de freinage automatique qui permet d’éviter les accidents aux intersections. Volvo assure que le système ne sera pas trop intrusif et qu’il se déclenchera uniquement en cas de nécessité absolue. Comme le risque zéro n’existe pas, le constructeur a renforcé la structure de son modèle au niveau des montants et du toit pour protéger les occupants en cas d’accident. Le châssis et la structure de l’habitacle sont conçus à partir d’acier haute résistance capable d’absorber les chocs et de conserver l’intégrité des batteries afin d’éviter l'incendie. Un airbag additionnel situé à l’intérieur du siège conducteur se déploie entre les sièges avant et vient s’ajouter à l’airbag rideau, inauguré par la Volvo S80 en 1998. D’autres systèmes de sécurité passive et d’aides à la conduite seront communiqués lors de la présentation du véhicule. Certains sont déjà proposés sur le marché, mais principalement dans les segments supérieurs. Sur ce point, l’EX30 devrait donc se démarquer au milieu des petits SUV.

La sécurité chez Volvo, une tradition de longue date

Media Image Image La structure de caisse de l'EX30 est renforcée pour protéger les occupants. SP/Volvo Media Image Image Inauguré à la fin des années 1990, l'airbag rideau protège la tête des passagers avant et arrière. SP/Volvo

Depuis toujours, Volvo cherche à assurer la sécurité de ses occupants sur la route. La traduction du latin volvo par « je roule » en dit long sur cette marque qui, en 1959, a inventé la ceinture de sécurité. Vingt ans plus tard, elle apporte sur le marché le premier coussin rehausseur pour enfants. Ce dernier est ensuite intégré au siège des Volvo au début des années 1990. C’est aussi à cette époque que le système de protection contre les chocs latéraux voit le jour, auquel l’airbag latéral vient s'ajouter en 1994. La protection contre le coup du lapin et le rideau gonflable pour protéger la tête des occupants, que l’on retrouvera sur le prochain EX30, datent de 1998.

Media Image Image Le dispositif sur le toit de ce futur EX90 se nomme le Lidar. Il permet au SUV de rouler de manière 100 % autonome. Adrien Cortesi

Dans les années 2000, l’avertisseur d’angles morts, le système de freinage automatique d’urgence (City Safety), la détection des piétons, la sécurité connectée ou encore la vitesse maximale limitée à 180 km/h débarquent à bord des nouveautés Volvo. Pour le futur, le constructeur annonce fièrement continuer à innover et à chercher des solutions jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’accidents de voiture. La prochaine révolution débarquera en 2024 avec le lancement de l’EX90. Ce grand SUV familial sera équipé du système Lidar, un dispositif intégré au toit du véhicule et qui permet de rouler de manière totalement autonome.

