Volvo EX30 (2023). Gamme, prix et équipements du SUV électrique premium L'EX30 fait une entrée remarquée sur le segment des petits SUV 100 % électrique. Lancé début 2024, il hérite d'une gamme structurée autour de trois versions, deux motorisations et deux types de batterie. Le tout avec un ticket d'entrée compétitif fixé à 37 500 €.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Le nouveau Volvo EX30 arrive dans la catégorie des SUV électriques urbains. Une arme de conquête pour le constructeur en France. Thomas Antoine - Volvo

Après l'imposant EX90, SUV électrique au sommet de la gamme Volvo, c'est maintenant au tour du petit EX30 de faire son apparition dans le catalogue du constructeur suédois. Disponible à la commande depuis le 7 juin 2023, ce deuxième SUV 100 % électrique signé Volvo part à la conquête d'un marché sur lequel la marque était jusqu'à présent absente. Son prix d'appel de 37 500 €, obtenu notamment grâce à une fabrication délocalisée en Chine, est le signe d'une démarche offensive même si la version Single Extended Range (à partir de 41 700 €) risque fort de représenter le plus gros de ses ventes. Ce nouveau venu se distingue par sa compacité (4,23 m de long), ses moteurs puissants et une gamme déjà riche pour son lancement prévu début 2024.

Deux motorisations, deux batteries et trois versions

L'EX30 reprend la plateforme SEA et les moteurs électriques de ses cousins Smart #1 et Zeekr X du groupe Geely auquel appartient également Volvo. Il partage donc avec eux les deux motorisations de 272 ch et de 428 ch. La première est une propulsion, tandis que la seconde est dotée d'une transmission intégrale semi-permanente, grâce à l'ajout d'un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu avant. Cette version baptisée Twin Performance revendique le 0 à 100 km/h en 3,6 s seulement, soit le meilleur temps chez Volvo sur cet exercice.

Media Image Image Le Volvo EX30, ici en finition haute Ultra, disponible sur les versions Single Extended Range et Twin Performance. Thomas Antoine - Volvo Media Image Image La face avant reprend la signature lumineuse en forme de T chère à la marque. Thomas Antoine - Volvo

L'EX30 propose deux batteries différentes au choix. La plus petite, de technologie LFP (Lithium-fer-phosphate), est d'une capacité nominale de 51 kWh (49 utile), tandis que la seconde fait appel au nickel, au manganèse et au cobalt (NMC) pour offrir 69 kWh (64,9 utile). Toutes les deux sont capables de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne de recharge rapide, grâce à une puissance de recharge qui culmine à 155 kW en courant continu. L'autonomie est comprise entre 344 et 480 km en cycle WLTP suivant la batterie choisie.

En combinant ces blocs motopropulseurs et ces batteries, Volvo a créé trois versions :

« Single » dotée du moteur de 272 ch et de la batterie de 51 kWh pour une autonomie de 344 km ;

« Single Extended Range » équipée du moteur de 272 ch et de la batterie de 69 kWh pour une autonomie de 480 km ;

« Twin Performance » embarquant les deux moteurs d'une puissance totale de 428 ch et la batterie de 69 kWh dont elle tire une autonomie de 460 km.

Media Image Image Une version Cross Country à l'esprit baroudeur sera lancée dans le courant de l'année 2024. Thomas Antoine - Volvo Media Image Image Elle se démarquera notamment par une garde au sol surélevée, des jantes de 19 pouces spécifiques, des plaques de protection et du noir laqué sur la calandre et la partie arrière. Thomas Antoine - Volvo

Trois finitions et quatre thèmes d'intérieur figurent aussi au programme pour personnaliser ce Volvo EX30 dont les versions Single et Single Extended Range sont éligibles au bonus écologique d'un montant de 5 000 € (pour les particuliers), grâce à leur tarif débutant respectivement à 37 500 € et 41 700 €. A Noter qu'une version « Cross Country » à l'esprit plus baroudeur sera lancée dans un second temps courant 2024.

Prix du Volvo EX30 (juin 2023)

Motorisation Transmission Puissance / Autonomie Start Plus Ultra Single propulsion 272 ch / 344 km 37 500 € 40 450 € - Single Extended Range propulsion 272 ch / 480 km 41 700 € 45 000 € 47 950 € Twin Performance 4 x 4 428 ch / 460 km - 49 250 € 52 200 €

Media Image Image L'espace à bord est plutôt généreux au regard du gabarit contenu de l'EX30. Thomas Antoine - Volvo Media Image Image Une habitabilité qui semble avoir été obtenue au détriment du coffre d'une capacité de 318 l seulement. Thomas Antoine - Volvo

Principaux équipements du Volvo EX30 (juin 2023)

Start :

Système d’anticipation de collision intelligent

Régulateur adaptatif de vitesse et de distance

Système d’aide à la vigilance

Caméra de recul

Radars de stationnement arrière

Alerte vigilance conducteur

Alerte franchissement de ligne active

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Indicateur de perte de pression des pneus

Airbags conducteur et passager

Airbags rideaux

Alarme

Pompe à chaleur (sur Single Extended Range)

Câble de recharge Type 2, 32A triphasé

Banquette arrière rabattable 60/40

Climatisation automatique monozone

Allumage automatique des feux et des essuie-glaces avant

Jantes alliage 18" 5 branches avec insert aérodynamique noir

Phares LED avec feux de jour et feux de route adaptatifs

Feux arrière à LED

Écran central tactile 12,3’’

Système d’infodivertissement Android avec services Google et Apple CarPlay sans fil

Système audio Volvo High Performance avec barre de son (5 HP)

Media Image Image Si la finition d'entrée de gamme Start se contente de jantes de 18 pouces, elle est dotée d'un équipement déjà intéressant avec des dispositifs de sécurité de très bon niveau, l'écran tactile de 12,3 pouces, les phares et les feux à LED. Volvo

Plus (en plus de Start) :

Pilot Assist (incluant lecture des marquages au sol, assistance avec adaptation de la vitesse, aide au maintien dans la voie et la distance de sécurité)

Ouverture des portes sans clé Keyless Entry

Hayon électrique

Radars de stationnement avant

Climatisation automatique bi-zone

Eclairage d’ambiance personnalisable (5 ambiances)

Toit contrasté Noir Onyx

Coques de rétroviseurs noir laqué

Chargeur par induction du téléphone portable

Système de contrôle de la qualité de l’air avec fonction CleanAir

Système audio signé Harman Kardon avec barre de son (9 HP)

Jantes alliage 19’’ 5 branches

Pompe à chaleur (sur Twin Performance)

Media Image Image La finition Plus embarque notamment le système audio Harman Kardon, l'éclairage d'ambiance, des jantes de 19 pouces et un toit Contrasté Noir Onyx pour le look. Volvo

Ultra (en plus de Plus) :

Grand toit panoramique vitré

Caméras Surround View (incluant caméra avant et caméra de recul)

Park Pilot Assist (incluant détection des places de parking libres adaptées au véhicule, affichage du stationnement proposé et manoeuvre automatique)

Chargeur embarqué 22 kW

Siège conducteur à réglages électriques avec réglages lombaires et fonction mémoire

Siège passager avant à réglages électriques

Media Image Image La finition Ultra coiffe la gamme avec le Park Pilot Assist, les sièges avant électriques et un grand toit panoramique apportant beaucoup de luminosité dans l'habitacle. Thomas Antoine - Volvo

