Volvo EX30 (2023). Le petit SUV électrique se révèle avant l’heure Alors que sa présentation officielle approche à grands pas (le 7 juin 2023), le Volvo EX30 se montre déjà sous la forme d’illustrations de brevet. Ce petit frère du XC40 reprendra la nomenclature et le style étrennés par le grand EX90. Son lancement est prévu pour l’été 2023.

Par MaxK

Voir les photos Serait-ce déjà le futur Volvo EX30 ? DR

Voilà plusieurs années que les bruits courent au sujet d’un petit SUV inédit chez Volvo (code V216), destiné à constituer la nouvelle entrée de gamme du constructeur. Un temps évoqué sous l’appellation XC20, celui-ci se nommera finalement EX30 comme le veut la nouvelle nomenclature du constructeur. Attendu pour l’été 2023, ce modèle 100 % électrique se dévoile avant l’heure à travers des illustrations de brevet.

Media Image Image On retrouve le style de l'EX90. DR

Technique Geely, style Volvo

Le Volvo EX30 partagera sa partie technique, signée Geely, avec le Smart #1. Néanmoins, il s’en démarquera nettement sur le plan stylistique si l’on se fie à ces images en fuite. Outre une longueur qui semble supérieure aux 4,27 m du SUV Smart, le modèle scandinave reprendra les feux avant en T couchés, les flancs sculptés et l’éclairage arrière oblong (ici ininterrompu) de l’EX90, nouveau vaisseau amiral de la marque. La découpe des ailes avant n’est pas sans évoquer le Range Rover Evoque. Mais c’est un autre modèle aux gènes britanniques qu’il trouvera d’abord sur sa route, en l’occurrence la version électrique du prochain Mini Countryman.

Media Image Image La signature lumineuse avant en T couchés est toujours de la partie. DR Media Image Image L'éclairage arrière semble continu. DR

Plus de 400 ch pour la plus petite Volvo ?

Le Smart #1 est proposé avec deux niveaux de puissance au choix : 272 et 428 ch, une transmission intégrale dans le second cas et une autonomie WLTP d’au moins 400 km. La fiche technique du Volvo EX30 devrait présenter les mêmes valeurs. De nombreux systèmes de sécurité active sont à attendre, comme le veut la tradition chez Volvo. La présentation officielle du SUV suédois étant prévue pour le 7 juin 2023, rendez-vous très bientôt pour confirmation.

Media Image Image Le Volvo EX30 semble plus grand que son « cousin » le Smart #1. DR

Via CocheSpias

