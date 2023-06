Volvo EX30 Cross Country (2024). Focus sur le petit SUV électrique baroudeur Volvo va doter son nouveau SUV urbain électrique EX30 d'une version à l'esprit baroudeur Cross Country en 2024. Retour sur ce que l'on sait déjà sur ce nouveau modèle et ses spécificités.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Lumière sur la version Cross Country de l'EX30 en approche pour 2024. Thomas Antoine - Volvo

Cross Country est une appellation historique du constructeur suédois. Apparue en 1997 sur la Volvo V70XC, cette exécution spécifique a ensuite équipé successivement la routière V90, la berline compacte V40 et enfin le break V60, toujours au catalogue. Si la version Cross Country n'a cessé d'évoluer avec ces quatre modèles, elle s'apprête aujourd'hui à apparaître pour la première fois sur des voitures 100 % électriques avec l'EX30 et son grand frère EX90 qui coiffe la gamme.

À lire aussi Volvo EX30 (2023). A bord du SUV urbain 100 % électrique

Tradition respectée avec un look à l'avenant

Le Volvo EX30 est le plus petit SUV jamais produit par Volvo avec ses 4,23 m de long. La firme suédoise va lancer une version Cross Country de ce véhicule urbain dont le gabarit contenu devrait mettre en valeur cette finition destinée à transformer les modèles qui en bénéficient en véritables baroudeurs. Les dessins et les premières images démontrent qu'il reprend les attributs traditionnels. Garde au sol surélevée, grosses roues avec des jantes qui pourraient tailler jusqu'à 20 pouces, plaques de protection, bas de caisse spécifiques, proue et poupe obscurcies… tout y est ! A en croire le modèle aperçu lors de la présentation officielle de l'EX30 le 7 juin dernier, il semblerait même que cette déclinaison joue la carte du tous chemins à l'extrême avec une galerie spécifique sur le toit.

Media Image Image Les dessins préfigurant le design de la version Cross Country sont pour le moins démonstratifs. Volvo Media Image Image L'arrière, comme l'avant, est obscurci par des éléments en plastique noir que l'on retrouve également sur les bas de caisse spécifiques. Volvo Media Image Image Pas de coffre de toit, mais une galerie bien rustique qui respire l'aventure façon Paris-Dakar. Volvo

Si le design intérieur semble défini à peu de choses près, aucun indice n'a été donné par Volvo sur l'habitacle de son EX30 Cross Country. Nul doute qu'il sera lui aussi fidèle à l'esprit maison avec une finition sobre et haut de gamme, la gamme Cross Country misant davantage sur la présentation extérieure que sur l'intérieur, à la philosophie bien plus sage.

Media Image Image Les grosses roues et la garde au sol surélevée complètent la panoplie de ce petit baroudeur électrique. Thomas Antoine - Volvo

Deux ou quatre roues motrices ?

Dès son lancement en 2024, l'EX30 héritera des moteurs électriques empruntés à ses cousins Smart #1 et Zeekr X du groupe Geely auquel appartient également Volvo. Deux motorisations d'une puissance respective de 272 ch et 428 ch sont donc au programme. La première est une propulsion, tandis que la seconde est dotée d'une transmission intégrale semi-permanente, grâce à l'ajout d'un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu avant. L'EX30 sera-t-elle uniquement équipée de la transmission intégrale semi-permanente, plus fidèle à l'esprit du modèle, ou jouera-t-elle également la carte de la propulsion avec un seul moteur à l'arrière ?

Media Image Image On ignore encore si l'EX30 Cross Country sera uniquement proposé avec la transmission intégrale semi-permanente ou s'il sera aussi disponible en version deux roues motrices. Volvo

La question mérite d'être posée car l'histoire a montré que si la version Cross Country était initialement synonyme de quatre roues motrices avec la transmission intégrale AWD, cela n'a pas toujours été le cas par la suite. Les V40 et V60 Cross Country ont eu aussi droit à une version à deux roues motrices. Actuellement la V60, unique modèle disponible avec cette déclinaison, est uniquement proposée en transmission intégrale.

Côté autonomie, l'EX30 standard est disponible avec deux batteries au choix : une première d'une capacité nominale de 51 kWh faisant appel à la technologie LFP (Lithium, fer, phosphate), et une seconde, composée de nickel, de manganèse et de cobalt (NMC) offrant 69 kWh. L'autonomie est comprise entre 344 et 480 km en cycle WLTP suivant la batterie choisie. On ignore encore si le Cross Country sera disponible dans ces deux configurations pour soigner son tarif de base, ou seulement avec la grosse batterie pour préserver un rayon d'action en rapport avec ses velléités aventurières.

Lancement courant 2024, à des tarifs encore inconnus

Le Volvo EX30 est d'ores et déjà disponible à la commande. Sa production débutera avant la fin de l'année et les premières livraisons sont attendues pour début 2024. Volvo évoque pour l'instant un lancement dans le courant de l'année 2024 pour la version Cross Country, sans plus de précisions. Selon nos informations, nous devrions en savoir davantage avant la fin du mois de juin si le constructeur suédois respecte le calendrier qu'il s'est fixé.

Media Image Image Côté tarifs, on peut s'attendre à des valeurs bien supérieures à l'entrée de gamme disponible dès 37 500 €. Thomas Antoine - Volvo

Concernant les tarifs, c'est encore la grande inconnue. Si le prix d'appel de l'EX30, d'un montant de 37 500 €, est particulièrement bien placé, il est évident que la version Cross Country, traditionnellement placée au sommet de la gamme (qui culmine aujourd'hui à 52 200 €), sera bien plus onéreuse. A moins que Volvo ne prenne le parti de la démocratiser en proposant une version à deux roues motrices susceptible d'être équipée de la plus petite batterie, mais rien n'est moins sûr.

Tags