Volvo EX90 (2023). A bord du nouveau SUV haut de gamme électrique Nous avons pu approcher le Volvo EX90, nouveau grand SUV électrique de la marque suédoise, qui devrait cohabiter quelques années avec le XC90 avant de prendre sa place à terme. Le SUV 7 places, dont la mise à prix est fixée à 107 900 €, sera commercialisé en France au 1er trimestre 2024.

Par Léo Mingot

Voir les photos Si le Volvo EX90 n'arrivera sur notre marché qu'en début d'année 2024, nous avons déjà pu monter à bord. Adrien Cortesi

Concernant l'électrification des véhicules, Volvo fait partie des marques les plus ambitieuses, avec l'objectif de proposer une gamme exclusivement électrique dès 2030. C'est ainsi qu'après les XC40 et C40, l'EX90 devient le troisième modèle de la firme suédoise à embarquer une motorisation 100% électrique et le second après le C40 à s'en remettre uniquement à cette technologie. Et, bien que ce nouveau EX90 inaugure un nouveau patronyme, il peut d'une certaine manière être considéré comme la troisième génération du XC90. Toutefois, le modèle actuel restera au catalogue encore quelques années, afin de satisfaire les clients qui ne seraient pas encore prêts à franchir le pas de l'électrique.

Media Image Image Vu de 3/4 arrière, ce EX90 a comme un faux air de Range Rover, avec sa poupe massive et son bandeau entre les feux. Adrien Cortesi

La carrière du nouveau venu semble en tout cas avoir bien démarré, puisque Volvo a récemment interrompu la prise de commandes de l'EX90, la demande ayant déjà dépassé les objectifs de la marque. Rappelons que ce grand SUV sera produit à l'usine de Charleston aux Etats-Unis, mais également en Chine.

Un XC90 modernisé et plus « techno »

Côté style, ce EX90 ne cherche pas vraiment à cacher sa parenté avec la lignée XC90. Il arbore un profil très similaire à celui de son prédécesseur et au final assez classique pour le segment. Heureusement, quelques détails marquent sa différence et lui offrent une touche très moderne. Vu de l'arrière, on remarque les feux en U reliés par un bandeau noir laqué, ce qui lui donne un faux air de Range Rover. Ces feux se voient complétés par des éléments verticaux qui entourent la lunette arrière et rappellent pour le coup le XC90. A l'avant, ce sont la calandre pleine et les inédites optiques en forme de T qui permettent de reconnaître immédiatement ce nouveau modèle. Des optiques qui offrent d'ailleurs un spectacle singulier, lorsque les deux barres de LEDs horizontales des feux de jour s'écartent, pour faire place aux projecteurs des feux de croisement et de route.

Media Image Image Les optiques de ce EX90 sont assez étonnantes. Les feux de jour sont composés par deux bandes de LED horizontales... Adrien Cortesi Media Image Image ...et celles-ci s'écartent pour laisser place aux projecteurs lorsque les feux de croisement ou plein feux s'allument. Adrien Cortesi

Malgré tout, l'élément qui interpelle le plus alors que l'on se trouve face à ce EX90 demeure le bloc situé sur le haut du pare-brise, qui ferait presque penser au dispositif vu sur les taxis londoniens. Il s'agit en fait du Lidar, radar particulièrement sophistiqué qui devrait permettre au véhicule de rouler de manière totalement autonome, le jour où toutes les conditions seront bien sûr réunies pour le permettre. Pour Volvo, cette avance dans le domaine de la conduite autonome se justifie par le gain en sécurité que cette technologie permettra, que ce soit pour les occupants de ses véhicules comme pour les autres usagers de la route.

Media Image Image Non, il ne s'agit pas d'imiter les "black cab" de Londres ! Cet élément proéminent intègre le Lidar, qui servira notamment pour la conduite autonome. Adrien Cortesi

Un suédois qui lorgne du côté de Tesla

Alors que la sécurité demeure le cheval de bataille de la marque, on pourra s'étonner de la trajectoire prise par Volvo concernant le traitement du tableau de bord et du système d'info-divertissement. Prenant clairement Tesla pour modèle, l'EX90 se dote d'un immense écran vertical de 14,5 pouces implanté au centre de la planche de bord, qui commande l'ensemble des fonctions. L'habitacle apparaît ainsi particulièrement épuré et nettement plus moderne que celui du XC90. Toutefois, question sécurité, il y a de quoi douter du bon sens d'un tel choix. En effet, la grande majorité des actions, même les plus essentielles comme la climatisation, nécessite de passer par cet écran géant. Le conducteur doit donc forcément un peu plus détourner son attention que s'il avait à actionner une touche ou une molette physique. Comble de l'absurdité : même l'ouverture de la boîte à gants nécessite de passer par l'écran central !

Media Image Image La présentation intérieure se montre globalement irréprochable, mais elle ne provoque pas vraiment d'effet "waouh" comme peut le faire l'intérieur d'un BMW iX. Adrien Cortesi Media Image Image La majorité des fonctions peuvent être commandées uniquement via l'écran central. Même l'ouverture de la boîte à gants ! Adrien Cortesi

Du côté du poste de conduite, l'instrumentation se limite à un petit écran horizontal de 8 pouces, largement suffisant pour afficher les données essentielles à la conduite. Sachant que l'EX90 recevra un affichage tête haute quelle que soit sa version. Rien à redire sur la finition, avec l'emploi de beaux matériaux et des assemblages bien réalisés. Seulement, si Volvo mise sur la différence, avec une ambiance très distincte de celle proposée par les concurrents germaniques, on pourra regretter un léger manque d'exclusivité par rapport aux intérieurs de certains hauts de gamme de chez BMW (iX) ou Mercedes (EQE SUV et EQS SUV).

De l'espace pour 7

Plus long de 9 cm par rapport au XC90, ce EX90 (5,04 m de long contre 4,95 m) se montre logiquement très généreux en termes de volume intérieur. Même les petites places du troisième rang peuvent accueillir des adultes de taille moyenne, à la condition que les passagers du second rang n'aient pas trop pris leurs aises et aient avancé leurs sièges. Car la banquette est fractionnable et coulissante en trois parties, ce qui permettra aussi de maximiser l'espace au second rang s'il n'y a pas plus de cinq passagers. Les sièges du troisième rang peuvent d'ailleurs être rabattus et remis en place électriquement, par la simple pression d'une touche située à l'entrée du coffre.

La banquette du second rang est fractionnable et coulissante en trois parties, permettant au choix d'offrir un espace royal ou de laisser la possibilité à des adultes de s'asseoir au troisième rang. Adrien Cortesi L'espace aux places du fond peut convenir à des adultes de taille moyenne si le deuxième rang est suffisamment avancé. Adrien Cortesi Même en configuration 7 places, le volume de chargement demeure honnête, avec 310 litres, sans compter que le coffre bénéficie d'un double fond. Adrien Cortesi Pratique : les mesures de la soute sont affichées sur le hayon une fois celui-ci relevé, ainsi que divers objets qu'il est possible de charger dans le coffre. Adrien Cortesi

Ce dernier ne semble pas trop souffrir de l'électrification et présente une capacité de chargement assez similaire à celui d'un XC90 hybride rechargeable. Le volume offre 655 litres sous tablette en configuration cinq places et peut aller jusqu'à 1915 litres une fois tous les sièges rabattus. Et même avec sept passagers à bord, il n'est pas non plus ridicule (310 litres annoncés).

Belles performances et grande autonomie

Très accueillant, l'EX90 se montre tout aussi généreux au niveau de ses caractéristiques techniques. Embarquant une énorme batterie de 111 kWh de capacité, le grand SUV suédois promet jusqu'à 600 km d'autonomie en une seule charge. Et il peut également faire le plein d'électricité en peu de temps sur une borne rapide, puisqu'il accepte une puissance de charge de 250 kW. Ce qui lui permet de récupérer de 10 à 80% de batterie en moins de 30 min. Forcément doté de deux moteurs (un sur chaque essieu) et de la transmission intégrale, il est disponible en deux versions : Recharge Twin de 408 ch et Recharge Twin Performance de 517 ch.

Media Image Image Le Volvo EX90 embarque une batterie de 111 kWh, qui lui permet d'annoncer une autonomie allant jusqu'à 600 km. Adrien Cortesi

Dans le second cas, les performances sont d'un très bon niveau si l'on prend en compte la masse conséquente de l'engin, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,9 s (5,9 s sur Recharge Twin). Car naturellement, tout cette débauche de confort et d'équipements cumulée à la grosse batterie se paie sur la balance et le poids dépasse les 2,8 tonnes. Et bien entendu, on retrouvera sur cet EX90 le dilemme commun à tous les véhicules électriques très puissants : soit on profite des belles performances du véhicule, soit on essaie d'atteindre la généreuse autonomie annoncée en gardant le pied léger. Mais faire les deux sur la même charge ne sera clairement pas possible !

Commercialisation début 2024

Disponible à partir de 107 900 € (113 100 € pour la version Performance), le Volvo EX90 fera son entrée sur notre marché en début d'année 2024. Et si les commandes ont été momentanément arrêtées, nul doute que la marque trouvera rapidement une solution pour les rouvrir rapidement.

À lire aussi Prix Volvo EX90 (2023). Le SUV 7 places électrique dévoile sa gamme et ses équi…

Tags