Volvo XC60 Recharge (2023). Nouvelle série spéciale Black Edition Volvo étoffe le catalogue du XC60 avec le lancement d’une série spéciale Black Edition. Disponible au prix de 81 630 € avec le T6 AWD hybride rechargeable, elle est facturée 1 400 € de plus que la finition Ultimate. Les premières livraisons interviendront fin décembre 2023.

Voir les photos Pour 1 400 € de plus que la finition Ultimate, le XC60 Black Edition s'enrichit d'une peinture métallisée (noire), de jantes de 21 pouces et de sièges sport en cuir/tissu. SP/Volvo

Le Volvo XC60 passe au noir. Dans sa nouvelle série spéciale « Black Edition », le SUV suédois se démarque par de nombreux éléments en noir laqué avec l’objectif de lui donner « un nouveau caractère plus dynamique et sportif », dixit le constructeur. À l’extérieur, il se distingue par une teinte noire métallisée (la seule disponible sur cette version) et des jantes de 21 pouces spécifiques noires. La grille de calandre et les badges de la marque arborent la même couleur. Ambiance identique à l’intérieur avec un ciel de toit et une sellerie sport en cuir/tissu noirs. La planche de bord présente une incrustation en aluminium maillé.

Media Image Image Cette série spéciale n'est disponible qu'avec la motorisation hybride rechargeable T6 AWD de 350 ch. SP/Volvo Media Image Image L'ambiance à bord est à l'image de l'extérieur : black. SP/Volvo

Uniquement en T6 hybride rechargeable

Le XC60 Black Edition est proposé avec une seule motorisation : le T6 AWD hybride rechargeable de 350 ch. Une variante qui a représenté 50 % des commandes du modèle en 2022, selon Volvo. Le prix débute à 81 630 €, soit 1 400 € de plus que la finition haut de gamme Ultimate sur laquelle cette version spéciale est basée. L’équipement de série comprend notamment la climatisation automatique 4 zones, les sièges électriques et chauffants (ventilés en option), le toit ouvrant panoramique et un système audio Harman Kardon à 14 HP. Les livraisons débuteront à la fin de cette année.

Media Image Image Les sièges sport sont recouverts d'une sellerie en cuir/tissu. SP/Volvo

