Vous avez une voiture électrique ? L’olivier Assurance vous rembourse 50 € Publi-reportage. Avec l’interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035, l’avenir est au véhicule électrique. Si vous avez sauté le pas ou que vous êtes en passe de le faire, L’olivier Assurance vous donne un coup de pouce en vous remboursant 50 € sur votre contrat d’assurance.

La rédaction Par

Qu’on le veuille ou non, la révolution électrique est en marche. Telle est la décision de la Commission européenne, qui s’est fixé comme objectif de ne vendre que des véhicules zéro émission à partir de 2035. Toute l’industrie automobile est en ordre de marche pour démocratiser ce type de motorisation alors que les investissements se multiplient pour installer un réseau de bornes de recharge en adéquation. De plus en plus de Français se convertissent à la fée électricité. Pourquoi pas vous?

Mois après mois, l’offre des constructeurs s’étoffe et il y en a pour tous les goûts : de la citadine d’entrée de gamme, comme la Dacia Spring, en passant par les SUV à l’image du Tesla Model Y ou les citadines polyvalentes comme la Peugeot e-208, modèle électrique le plus vendu en France.

Des aides à l’achat

Rouler en voiture électrique, c’est contribuer à la transition écologique en agissant à son niveau sur le réchauffement climatique. Avoir une voiture électrique diminue l’émission de gaz à effet de serre. C’est aussi la garantie de pouvoir rouler même en cas de pic de pollution dans les fameuses ZFE (Zones à Faible Emission). En plus, des aides existent pour l’achat d’un véhicule électrique :

un bonus écologique pouvant aller jusqu’à 7 000 € (sous conditions) ;

et la prime à la conversion. Si vous mettez à la casse un véhicule essence d’avant 2006 ou diesel d’avant 2011, la prime peut aller jusqu’à 6 000 € pour l’achat d’une voiture électrique. Bonne nouvelle, la prime à la conversion est cumulable avec le bonus écologique.

50 €* et des services spécifiques

Et ce n’est pas fini! L’olivier Assurance vous rembourse 50 €* sur votre assurance voiture électrique. Obtenez votre tarif auto en 5 minutes.

Pour assurer votre véhicule électrique, nous vous conseillons l’assurance Tous Risques. C’est la formule la plus adaptée pour les véhicules récents. D’ailleurs, nous vous proposons des couvertures spécifiques pour votre voiture :

une garantie panne d’énergie ;

une garantie batterie, câble de chargement et adaptateur ;

et une assistance 24h/24 7j/7** en cas de besoin.

* Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Elle est non cumulable avec d’autres offres en cours et s’adresse uniquement aux clients n’étant pas passés par un comparateur de prix pour réaliser leurs devis. Pour en savoir plus, veuillez consulter le règlement de l’offre promotionnelle pour les véhicules électriques. **Service assuré par nos partenaires assistance valable en France métropolitaine pour tout détenteur d’un contrat d’assurance automobile L’olivier Assurance, sous réserve des conditions de la garantie d’assistance souscrite.