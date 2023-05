Waze intègre Android Auto pour s’afficher en grand Google intègre Waze à Android Auto ainsi qu’à son système d’info-divertissement automobile. L’application d’aide à la navigation peut ainsi s’afficher directement sur l’écran principal du véhicule. D’autres fonctionnalités s’ajoutent à l’écosystème de Google pour la voiture.

Par MaxK

Voir les photos Google intègre Waze à Android Auto ainsi qu'à son architecture logicielle pour voiture. Google

Depuis quelques mois, Google ajoute des fonctionnalités à ses applications automobiles à un rythme effréné. La dernière conférence annuelle Google I/O, qui vient de se tenir, a été l’occasion pour le géant américain d’en annoncer de nouvelles. L’une des plus importantes est la possibilité d’utiliser Waze depuis l’écran principal du véhicule.

Waze désormais sur grand écran

Waze, application de navigation communautaire appartenant à Google et comptant quelque 20 millions d’utilisateurs mensuels en France, intègre Android Auto. A bord des voitures compatibles, nombreuses dans la génération actuelle, l’application installée sur le smartphone à système d’exploitation Android de l’utilisateur pourra donc s’afficher directement sur l’écran d’info-divertissement de la planche de bord. L’écosystème d’applications Google intégré au système multimédia de certaines voitures, que plusieurs constructeurs comme Renault, Volvo ou Honda adoptent progressivement, donnera également accès à Waze. Cela permettra de se passer de smartphone pour utiliser ce logiciel.

Media Image Image Renault va s'appuyer sur Google pour l'architecture logicielle de ses futurs véhicules à partir de 2026. Renault

Améliorations en cascade pour Android Auto

Outre ces nouvelles modalités d’utilisation, Waze avait récemment été enrichi du référencement des bornes de recharge. Android Auto, de son côté, se déploie progressivement dans une version profondément mise à jour. Son affichage est notamment pensé pour s’adapter aux écrans verticaux aussi bien qu’’horizontaux, et la navigation occupe la partie de l’écran la plus proche du conducteur. Il sera bientôt possible de participer à des réunions via des applications comme Google Meet ou Zoom en audio, ou de regarder des vidéos sur YouTube lorsque le véhicule sera à l’arrêt. Google prévoit que la dernière évolution d’Android Auto soit compatible avec 200 millions de voitures dans le monde d’ici la fin de l’année.

Android Auto a fait peau neuve début 2023. Google L'affichage sur écran vertical est mieux géré. Google Participer à des réunions en audio depuis l'écran de sa voiture sera bientôt possible. Google

