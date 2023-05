Waze. La voix de Roger Federer peut désormais vous guider La voix du tennisman Roger Federer, ex-numéro 1 mondial, est désormais disponible dans Waze. Les indications de navigation données par le jeune retraité suisse sont ponctuées de commentaires liés au tennis.

Par MaxK

Voir les photos Roger Federer prête sa voix à l'application de navigation Waze. Mercedes

Retraité des courts de tennis depuis peu, c’est dans l’application Waze que s’invite Roger Federer alors que le tournoi de Roland-Garros 2023 bat son plein. La voix du tennisman suisse fait désormais partie de celles proposées dans l’application. Les indications et conseils qu’il prodigue aux automobilistes par ce biais sont évidemment ponctués de quelques commentaires liés à sa carrière sportive.

Media Image Image La voix Roger Federer est d’ores et déjà disponible. Pour l'activer, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application. DR

Des messages au style particulier

Contrairement à d’autres personnalités ou personnages de fiction reproduites pour Waze par le comédien et youtubeur Superflame, c’est bien Roger Federer en personne qui a donné de la voix pour Waze, et ce dans trois langues : français, anglais, allemand. « À la manière de votre partenaire de double, je vous accompagne sur vos trajets avec Waze pour que vous arriviez à destination en remportant le match », a-t-il déclaré. Voici quelques extraits des messages qu’il a enregistrés, parfois quelque peu cocasses :

« Nous allons remporter ce trajet en équipe, mon ami(e). Nous avons tes réflexes et tes mains douces pour les virages compliqués. Et je vais nous guider depuis la ligne de fond. »

« Je suis impatient de prendre la route avec toi. Visualisons ensemble notre trajet idéal. Et faisons en sorte que ça se réalise. »

« Je pensais juste au tennis et à la conduite… C’est simple, il y a huit coups basiques au tennis, et six manœuvres au volant. Si tu peux faire tous ces fondamentaux proprement, tu es sur la voie de l’excellence. »

« C’est l’heure de conduire. Pluie ou beau temps. Le match doit se poursuivre. Nous sommes préparés et prêts à rouler. »

Deux icônes de Mercedes font partie des nouveautés... DR ...pour représenter le véhicule de l'utilisateur. DR Roger Federer est lié à Mercedes depuis plusieurs années. Mercedes

Les Mercedes de Federer en icônes

En plus de la voix de Roger Federer, l’application Waze s’enrichit d’icônes liées à l’athlète, vingt fois vainqueur du Grand Chelem et une fois victorieux à Roland-Garros. Pour représenter son véhicule, il est possible de sélectionner un Mercedes Classe G gris ou une Classe S Cabriolet Maybach blanche, l’homme étant lié de longue date au constructeur à l’étoile. Quant à son propre avatar de conducteur, il peut prendre la forme d’un trophée souriant. Waze est disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS. La voix Roger Federer est d’ores et déjà disponible. Pour l'activer, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application.

Media Image Image Roger Federer a enregistré dans trois langues différentes pour Waze. Waze

