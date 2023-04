Ypsilon, Delta… voici le concept-car qui préfigure les nouvelles Lancia Après la sculpture Pu+Ra Zero, Lancia présente la Pu+Ra HPE comme un manifeste pour les dix prochaines années. Les futurs modèles de la marque s’inspireront donc de ce prototype, à commencer par la nouvelle Ypsilon attendue pour 2024.

Après l'étonnante sculpture dévoilée en fin d’année dernière, Lancia nous offre une vision plus claire de son futur avec la Pu+Ra HPE. Un nom qui fait référence à la Beta HPE (High Performance Estate), un break de chasse des années 1970. Sauf qu’aujourd’hui, HPE signifie High Performance Electric. Un patronyme en phase avec la nouvelle stratégie de Lancia, dont tous les futurs modèles seront électrifiés. D’abord avec l’Ypsilon 3 en 2024 qui sera proposée en hybride (mHEV) et en électrique. Puis, avec un grand SUV en 2026 et le retour de la Delta en 2028 qui, eux, seront des modèles 100% électriques. Ils reposeront sur la nouvelle plate-forme électrique STLA Medium du groupe Stellantis qui promet une autonomie supérieure à 700 km. Mais revenons, pour l’heure, à notre concept-car qui est censé justement préfigurer ces futures nouveautés. « Nos voitures seront inspirées par ce concept-car. A commencer par la nouvelle Ypsilon », déclare Luca Napolitano, le patron de Lancia. « Il représente la vision de la marque pour les dix prochaines années ».

Un toit à l’ouverture circulaire

Ce concept-car reprend quelques éléments de style découverts sur la Pu+Ra Zéro (la fameuse sculpture). C’est le cas notamment de la signature lumineuse représentant le fameux calice de la marque (la calandre). Mais également des feux arrière ronds, référence à la Stratos. On retrouve aussi le lettrage « Lancia » à l’avant et l’arrière du véhicule, tandis que le nouveau logo est visible sur les flancs de carrosserie.

Également représenté sur le premier « concept », l’ouverture dans le toit prend ici tout son sens. Il s’agit d’un astucieux système d’ouverture circulaire qui permet, selon la marque, d’offrir une plus large vue panoramique. Un mécanisme de stores est également présent sur ce concept, aux surfaces vitrées généreuses. Lancia a également soigné l’aérodynamisme avec un dessin de jantes spécifiques, des rétroviseurs numériques et une hauteur de toit de seulement 1,35 mètre (pour 4,45 mètres de long et 1,95 mètre de large).

Une ambiance comme à la maison

A bord, Lancia a voulu donner au concept-car un sentiment de bien-être, comme « à la maison ». Pour y parvenir, le constructeur s’est associé à Cassina, une marque italienne de mobilier haut de gamme. Cela se traduit par la présence de sièges avant semblables à de confortables fauteuils et de deux petites tables basses au niveau du tunnel central. Une ambiance chaleureuse qui fait appel à une grande part de matériaux recyclés (sellerie, tapis de sol, tables…). « 70% des surfaces sont réalisées à base de matériaux recyclés », affirme le constructeur.

Le concept Pu+Ra HPE impressionne aussi par son équipement technologique. Citons, par exemple, la nouvelle interface virtuelle SALA (salon en italien) qui permet de contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture (climatisation, éclairage, musique…). Elle équipera notamment la nouvelle Ypsilon. Le concept-car dispose aussi d’une grande dalle inclinable. Comme sur le concept Peugeot Inception, les informations liées à la conduite sont indiquées sur un écran, implanté au centre du volant. Une innovation sur laquelle travaille Stellantis et qui devrait voir le jour sur les premiers modèles du groupe en 2026.

