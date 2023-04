Zeekr et HiPhi, deux nouveaux constructeurs chinois bientôt en Europe Les constructeurs chinois Zeekr et HiPhi annoncent leur arrivée en 2023 sur le marché européen à l’occasion du Salon de Shanghai. Tous deux sont spécialisés dans les véhicules 100 % électriques au positionnement premium.

L’ouverture du Salon de Shanghai 2023 est l’occasion pour deux constructeurs chinois d’annoncer leur arrivée très prochaine en Europe. Zeekr (prononcez « zikeur »), nouvelle division du groupe Geely, fera ses débuts sur le Vieux Continent dès cette année. Le tout jeune HiPhi, pour sa part, se félicite d’avoir obtenu une première homologation européenne.

Avec Zeekr, Geely multiplie les marques

Le groupe chinois Geely développe sa présence européenne au pas de course à travers plusieurs de ses marques et une gamme de plus en plus large de véhicules électrifiés, dont beaucoup sont 100 % électriques et reposent sur sa plate-forme modulaire SEA. Chacune de ces filiales a une orientation, une cible et une stratégie de communication claires : la sécurité chez Volvo, le sport chez Lotus (luxe) et Polestar (premium), le partage chez Lynk & Co, la mobilité urbaine avec Smart (coentreprise Geely-Mercedes), et bientôt la technologie avec Zeekr. Fondé par Geely en 2021, ce constructeur débarquera sur le Vieux Continent au quatrième trimestre 2023. Cela passera d’abord par les Pays-Bas, qui accueillent le siège européen de l’entreprise, et par la Suède, où Zeekr dispose d’un centre de design et d’ingénierie. Rien n’a encore été précisé concernant la France. Pour diriger Zeekr sur ce territoire, Geely a recruté Spiros Fotinos, qui avait précédemment passé vingt-quatre ans au sein du groupe Toyota, jusqu’à devenir le patron de Lexus en Europe.

Zeekr fera ses débuts européens avec deux modèles électriques. Le 001 est un break « de chasse » à cinq portes à l’allure dynamique, positionné haut de gamme et qui doit offrir une autonomie WLTP d’environ 600 km. Le Zeekr X, pour sa part, est un SUV urbain dont la version chinoise est homologuée localement avec plus de 500 km d’autonomie. Cette capacité à parcourir de longues distances sur une charge pourrait être l’un des principaux arguments de Zeekr, le 001 devant bientôt étrenner en Chine une batterie CATL censée lui conférer 1 000 km d’autonomie. Zeekr prévoit de commercialiser ses véhicules par un système de vente directe en Europe. Au-delà de ses propres véhicules, le groupe Geely est associé à plusieurs constructeurs européens comme Renault, Mercedes ou Aston Martin à travers des partenariats ou prises de participation.

HiPhi, étoile montante de l’automobile chinoise

HiPhi, pour sa part, n’est pas issu de la dernière génération spontanée d’un géant de l’industrie bien implanté. Derrière cette marque automobile se cache la jeune entreprise chinoise Human Horizons, fondée en 2017. Sur son marché domestique, HiPhi est parvenu à se faire une place sur le segment du premium électrique avec son crossover X à quatre ou six places et plus récemment avec sa berline Z. La firme mise sur un style futuriste et des équipements au diapason, tels que le bras robotique qui oriente l’écran central de la Z. Les performances ne sont pas oubliées, puisque le HiPhi X revendique un chrono de 3,9 s pour passer de 0 à 100 km/h et une autonomie de 650 km, tandis que la HiPhi Z affiche respectivement 3,8 s et 705 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC.

Et c’est justement d’homologation qu’il est question concernant l’arrivée de HiPhi sur le Vieux Continent. Le constructeur annonce en effet avoir obtenu la certification de l’organisme allemand TÜV SÜD pour le HiPhi X, garantissant que le véhicule est conforme à la réglementation européenne. La Z Digital GT devrait suivre. Mais le produit phare du lancement de la marque en Europe sera le SUV HiPhi Y tout juste dévoilé, un SUV électrique long de près de 5 m dont les demi-portes arrière « papillon » rappellent celles du rival Tesla Model X. L'ouverture des commandes pour les X et Z est imminente en Europe, alors que celle du Y interviendra d'ici à fin 2023 pour des livraisons début 2024. Les deux premiers sites HiPhi seront implantés à Munich (Allemagne) et Oslo (Norvège).

