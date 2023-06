ZFE. Comment les nouveaux radars vont-ils faire pleuvoir les PV ? Alors que les ZFE restent très impopulaires, les pouvoirs publics avancent sur les moyens de sanctionner le non-respect des règles de circulation en vigueur dans certaines d'entre elles. Focus sur le dispositif qui sera mis en place pour verbaliser les propriétaires de vieilles voitures.

La mise en place des ZFE va donner lieu à la verbalisation automatisée des infractions sur les règles de circulation qui s'y appliquent.

Onze grandes villes de l'Hexagone comptent aujourd'hui une zone à faible émission mobilité (ZFE-m) sur leur territoire. D'ici au 1er janvier 2025, trente-deux villes supplémentaires de plus de 150 000 habitants sont également censées mettre en place une ZFE sur leur sol pour satisfaire au calendrier décidé par l'exécutif. Une échéance qu'un rapport récemment déposé par une commission d'information sénatoriale préconise de reporter au 1er janvier 2030 au plus tard. En attendant de savoir si cette proposition sera retenue, le dispositif de verbalisation s'affine en prévoyant les différentes étapes allant de la constatation de l'infraction à l'envoi de l'avis de contravention correspondant.

Trois infractions différentes à verbaliser

L'instauration des ZFE s'est accompagnée de la création de trois infractions au Code de la route pour sanctionner le non-respect des règles de circulation qui peuvent être décidées afin de tenter de limiter la pollution au sein de ces territoires. Les textes en vigueur depuis le 1er juillet 2017 sanctionnent en effet d'une contravention de 3e classe le fait pour tout automobiliste de :

se déplacer avec un véhicule non autorisé dans une ZFE ;

se déplacer sans vignette dans une ZFE ;

ne pas respecter les règles de circulation différenciée prises par les autorités en cas de pic de pollution.

Circuler en ZFE peut donner lieu à trois contraventions de 3e classe différentes suivant les cas. Pour les poids lourds, il s'agit de contraventions de 4e classe.

À la clé, une amende forfaitaire de 68 €, minorée à 45 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement). Cette amende peut être majorée à 180 €, voire à 450 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le tribunal de police. Selon un sondage réalisé fin 2022 par OpinionWay, 42 % des automobilistes interrogés se sont dit prêts à braver l'interdit et à circuler dans les ZFE sans y être autorisés. Une verbalisation de masse et une grogne sociale importante sont donc à craindre lorsque l'automatisation des contrôles sera mise en place.

Des lecteurs de plaques, des fichiers et un agent de police municipale

C'est sans surprise que l'automatisation a été choisie pour verbaliser les contraventions relatives aux règles de circulation restreinte dans les ZFE. Une solution moins coûteuse et plus efficace que de confier ce type de mission à des agents verbalisateurs postés à l'entrée des ZFE. Ces derniers ne peuvent en effet effectuer au mieux que quelques centaines de contrôles par semaine, là où des caméras de nouvelle génération pourraient en réaliser jusqu'à 10 000. Le futur dispositif repose donc sur des caméras disposées à des endroits stratégiques et dont la fonction sera de lire les plaques d'immatriculation des véhicules entrant dans les ZFE. Ces caméras interrogeront ensuite l'extrait de la base de données des vignettes Crit'Air et les listes de dérogations locales à partir du numéro d'immatriculation.

Le dispositif prévoit six étapes successives entre le contrôle, le recoupement des différents fichiers, l'édition et l'envoi de l'avis de contravention.

En cas d'infraction suspectée, l'équipement de contrôle transmettra à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) un message contenant les informations sur l'infraction, ainsi que la photo associée. Le système d'information de l'ANTAI interrogera la base de données des dérogations CMI (carte mobilité inclusion) et les autres bases de données recensant les véhicules exemptés. En cas d'infraction confirmée, le système d'information de l'ANTAI adressera un message à un agent de police municipale de la ZFE concernée, qui validera l'information avant que l'avis de contravention ne soit édité et envoyé au contrevenant par l'ANTAI.

Des difficultés d'application identifiées

Selon la Ligue de défense des conducteurs (LDC), qui s'est procuré un document de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) détaillant ce processus, un certain nombre de difficultés se posent. L'association pointe notamment du doigt l'absence de garantie concernant plusieurs points :

le nombre de contrôles censés être effectués par ces caméras, qui ne devrait pas dépasser 15 % du nombre moyen journalier des véhicules circulant au sein des ZFE, comme l'exige la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

comme l'exige la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; l'effacement des données par le dispositif de contrôle lui-même.

Certains maires ne disposent pas de suffisamment de personnel, d'autres refusent de participer à ces contrôles, quand d'autres encore mettront les moyens pour faire respecter la loi. Une situation qui risque de créer des sanctions à géométrie variable en fonction des ZFE.

Selon la LDC, le recoupement de plusieurs fichiers locaux et nationaux est également une source d'erreurs importante dans le cadre de la verbalisation, comme l'expérience a pu le démontrer avec les forfaits de post-stationnement (FPS) établis en masse par les redoutables « sulfateuses à PV ». Il semblerait également que bon nombre de maires ne soient pas enclins à monopoliser un ou plusieurs agents municipaux pour verbaliser ces infractions, alors que le recrutement des agents municipaux est déjà souvent problématique. Une situation qui risque d'engendrer des inégalités en termes de contrôle et de verbalisation dans les différentes ZFE. Sans compter que, pour se défausser, les maires qui ne disposent pas du personnel nécessaire ou qui n'auront tout simplement pas la volonté politique de participer à ces contrôles sensibles disposent d'un argument de poids : les textes relatifs à leurs pouvoirs de police en matière d'environnement et de circulation ne leur imposent en rien de le faire. De son côté, la DGITM a déclaré à la Ligue de défense des conducteurs que les premiers tests seraient réalisés avec du retard, pas avant « fin 2024 ». Les automobilistes ont donc encore un peu de temps devant eux avant de voir débarquer ces radars d'un nouveau type.

