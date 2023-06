ZFE. Le Sénat préconise d'assouplir la mise en œuvre du dispositif La commission du Sénat en charge de la mission d'information « Flash » vient de présenter ses recommandations pour la mise en œuvre des ZFE dans l'Hexagone. Focus sur ces recommandations organisées autour de trois axes, visant à assouplir le dispositif et à encourager la conversion du parc existant.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos La commission du Sénat en charge de la mission d'information sur les ZFE vient de présenter son rapport. Elle plaide pour un assouplissement de la mise en œuvre du dispositif et un report de plusieurs échéances. Focus sur ces recommandations. Cerema

Le sénateur Philippe Tabarot (LR), rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat en charge de la mission d'information « Flash » sur les ZFE a présenté le rapport de ce groupe de travail le 14 juin 2023. Après avoir rencontré les élus et sondé l'opinion des Français sur leur acceptation des ZFE, le Sénat se prononce notamment en faveur d'un assouplissement du dispositif en demandant le report de l'entrée en vigueur de certaines restrictions de circulation et du déploiement des 32 nouvelles ZFE à venir. Une proposition qui s'accompagne d'autres suggestions pour favoriser le développement des alternatives à la voiture et le verdissement du parc actuellement en circulation.

Un renforcement des aides pour accélérer le verdissement du parc de véhicules

Le premier axe de mesures appelé de ses vœux par le Sénat consiste à accélérer la conversion du parc de véhicules existant pour le rendre plus vert. Pour parvenir à cet objectif, la commission estime qu'il est indispensable de renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion au bénéfice des ménages modestes et de ceux résidant en dehors des ZFE. Il est également proposé de pérenniser le prêt à taux zéro mis en place à titre expérimental pour l’acquisition de véhicules propres légers et de créer un dispositif spécifique pour les poids lourds dédiés au transport de marchandises ainsi que les autocars.

Media Image Image Le secteur de l'occasion ne serait pas en reste avec une augmentation du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule d'occasion, jusqu'à présent plafonné à 1 000 €. Georges Cousseau

La commission du Sénat souhaite également que le marché de l'occasion fasse l'objet d'une attention particulière pour les véhicules propres, en réévaluant le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule d'occasion qui n'est aujourd'hui que de 1 000 €. Une revalorisation qui concernerait aussi la prime au rétrofit, actuellement plafonnée à 6 000 €, pour les ménages modestes résidant en dehors des ZFE. Le dispositif prévoit en outre de rétablir la possibilité pour les poids lourds de prétendre à cette aide supprimée depuis le 1er janvier 2023.

Développer les alternatives à la voiture

La commission du Sénat insiste sur le fait que les ZFE doivent être envisagées dans le cadre d'une approche globale de la mobilité des personnes. Cela passe par ce que Philippe Tabarot appelle « un choc d’offre de transports alternatifs à l’autosolisme », cette pratique qui consiste à voyager seul dans son véhicule. Cette offre de transport alternatif serait notamment constituée par des services express régionaux métropolitains, des services de car express et des pôles d’échanges multimodaux présents à proximité des ZFE-m.

Media Image Image Le Sénat recommande de développer les alternatives à la voiture dans le cadre d'une approche globale de la mobilité pour accéder et se déplacer au sein des ZFE. L'argus

Pour développer ces types de mobilité, la commission estime nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs incitatifs comme par exemple une TVA à 5,5 % sur les transports collectifs, ou encore un budget mobilité à dépenser parmi divers services de mobilité pour les ménages qui mettraient au rebut un véhicule polluant.

La mise en œuvre des restrictions de circulation : reculer pour mieux sauter

Les conclusions du rapport sont sans appel : le calendrier du déploiement des ZFE est intenable pour les 32 agglomérations concernées d'ici à 2025. De même, les restrictions de circulation telles qu'elles sont fixées aujourd'hui à l'horizon 2025 vont interdire l'accès aux ZFE à quelques 13 millions de véhicules, soit près d'un tiers du parc automobile français. Du côté des professionnels, ce sont 6 millions de véhicules utilitaires légers qui seraient bannis de ces zones urbaines. Partant de ce constat, la commission sénatoriale estime qu'il est urgent d'assouplir le calendrier actuel en visant non plus 2025, mais 2030 au plus tard, pour l'instauration des nouvelles ZFE dans les 32 agglomérations de plus de 150 000 habitants et pour les restrictions de circulation des véhicules légers classés Crit’Air 3. Il est également préconisé d'autoriser la circulation des véhicules Crit’Air 2 pour les véhicules lourds jusqu’à 2030 dans l'ensemble des ZFE rendues obligatoires.

Media Image Image La commission sénatoriale recommande de reporter à 2030 au plus tard, l'instauration des 32 nouvelles ZFE ainsi que les restrictions de circulation des véhicules légers classés Crit’Air 3. Cerema

Parce qu'il serait dommageable de détruire des véhicules en parfait état de fonctionnement, le Sénat soumet également une piste visant à instituer une vignette « Éco-entretien » pour les véhicules respectant des seuils d’émissions polluantes qui seraient vérifiées dans le cadre du contrôle technique. Une mesure de bon sens qui permettrait aux véhicules correctement entretenus d'accéder aux ZFE de manière dérogatoire pendant quelques années supplémentaires. Interrogé par L'argus, Philippe Tabarot a enfin indiqué que le sort des voitures de collection serait laissé « à l'appréciation des différentes agglomérations qui sont libres d'accorder des dérogations ou encore d'instituer des pass pour les petits rouleurs ou avec un nombre limité de passages en ZFE, ou une circulation autorisée uniquement le week-end ». Le rapport ne prévoit enfin aucune mesure sur les contrôles et encourage l'Etat, les régions et les agglomérations concernées à dialoguer pour la mise en place effective de ces derniers.

Media Image Image La commission suggère d'instaurer une vignette « Éco-entretien » pour les véhicules respectant des seuils d’émissions polluantes qui seraient vérifiées lors du contrôle technique. Cédric Lecocq

Quel avenir pour ces recommandations ?

Le rapport déposé par la commission est destiné à rendre le déploiement et les modalités d'application des ZFE réalistes pour les pouvoirs publics et acceptables pour les Français. Il sera soumis au gouvernement qui tranchera et en fera l'usage qu'il estime approprié. Deux heures à peine après la présentation du rapport, le sénateur Philippe Tabarot a interrogé Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à l'occasion des questions du Sénat au Gouvernement, afin de connaître le sort qui sera réservé à ce travail parlementaire.

Media Image Image Interrogé par le sénateur Philippe Tabarot à l'occasion des questions au Gouvernement, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, s'est dit prêt à examiner ces recommandations. Gouvernement.fr

Le ministre s'est dit prêt à examiner avec la plus grande attention les mesures dégagées par le Sénat en rappelant qu'une mise en œuvre aveugle du dispositif sensible conduirait immanquablement à un échec. Un rapport qui pourrait bien influer l'exécutif sur les décisions à venir, notamment en ce qui concerne le sujet brûlant du calendrier relatif aux restrictions de circulation et au déploiement des 32 ZFE supplémentaires. Toujours est-il que parmi les mesures préconisées par la commission, certaines peuvent être mises en place immédiatement par décret, quand d'autres nécessitent un vote parlementaire puisqu'elles sont du domaine de la loi. C'est notamment le cas des suggestions relatives au prêt à taux zéro et à la classification Crit'Air des véhicules.

