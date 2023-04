ZFE. Le Sénat veut votre avis Le Sénat propose aux internautes de s’exprimer sur les ZFE via un questionnaire en ligne accessible jusqu’au 14 mai 2023. La commission derrière cette initiative étudie l’acceptabilité sociale de l’interdiction progressive de circulation des voitures les moins récentes dans les grandes villes.

Voir les photos Le Sénat ouvre une consultation publique au sujet des ZFE. Géraldine Gaudy

La mise en place des ZFE-m (zones à faibles émissions mobilité) fait l’objet de tensions croissantes. En respect de la loi « Climat et Résilience » promulguée en 2021, les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront compter une ZFE d’ici au 1er janvier 2025, contre 11 métropoles actuellement. Les véhicules de moins en moins anciens doivent être progressivement interdits de circulation dans les ZFE en fonction de leur vignette Crit’Air, elle-même déterminée par la norme antipollution Euro qu’ils respectent et leur source d’énergie. Or, la grogne monte chez les automobilistes, et le calendrier des restrictions fait déjà l’objet de reports là où des ZFE sont actives, comme à Paris et à Lyon. Dans ce contexte, le Sénat lance une consultation publique en ligne sur l’acceptabilité sociale des ZFE. « Trente-hui pour-cent des voitures pourraient, d’ici à 2025, être interdites à la circulation dans les plus grosses agglomérations. (…) Pourtant, 60 % des Français ignorent encore ce qu’est une ZFE-m », souligne-t-elle.

Media Image Image Les voitures thermiques de moins en moins anciennes sont interdites dans les ZFE… Adrien Cortesi Media Image Image … alors que les électriques demeurent chères et contraignantes. Renault

Les ZFE, un risque de fracture sociale ?

Le formulaire en ligne accompagne une mission d’information menée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, dont le sénateur Philippe Tabarot (LR) est le rapporteur. Selon lui, les « remontées de terrain » concernant les ZFE dénoncent « le manque de lisibilité du dispositif, l'insuffisance de l'offre des transports collectifs », mais aussi « la faible disponibilité de l'offre de véhicules propres, le reste à charge à l'acquisition demeurant très élevé et le déploiement insuffisant des bornes de recharge », entre autres.

Media Image Image L'insuffisance des transports en commun est pointée du doigt par certains opposants aux ZFE. L'argus

« En l'état actuel des choses, on ne peut que craindre que la mise en place des ZFE ne conduise à un creusement des fractures sociales et territoriales au détriment des populations les plus fragiles et éloignées du cœur des villes », estime-t-il. D’où la nécessité de cette mission de terrain et de cette consultation publique, selon lui. Cette démarche doit permettre d’« affiner cette analyse et [de] mieux identifier les difficultés rencontrées par les riverains et les professionnels, mais aussi les bonnes pratiques », explique la commission.

Questions simples, réponses détaillées

Le questionnaire ne prend que quelques minutes à remplir, et il est anonyme. Les internautes sont invités à dire s’ils connaissent le principe d’une ZFE, s’ils y sont favorables, s’ils résident dans une ZFE ou à proximité, à quelle fréquence ils y circulent et à quelles dérogations ils seraient favorables, entre autres questions. À plusieurs étapes, il est possible de rédiger des commentaires argumentés. Le formulaire est accessible jusqu’au 14 mai prochain. La commission prévoit de présenter les conclusions de cette mission en juin.

Media Image Image Le manque d'infrastructures de recharge est également souligné par les détracteurs des ZFE. DR

