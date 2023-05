ZFE. Pourquoi 9 Français sur 10 s'opposent au dispositif ? Le Sénat a organisé une consultation en ligne afin de recueillir l'avis des Français sur la mise en œuvre des ZFE qui concernera une quarantaine d’agglomérations d’ici fin 2024. Le résultat est sans équivoque : une écrasante majorité de particuliers et de professionnels s'oppose à leur déploiement.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Les résultats de la grande consultation en ligne organisée par le Sénat viennent de tomber : 51 346 citoyens ont répondu et se sont très majoritairement prononcés contre les ZFE. Grenobles-Alpes-Metropole

La consultation en ligne organisée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat s'est déroulée du 17 avril au 14 mai 2023. Les résultats ont été présentés le 25 mai 2023 par le sénateur Philippe Tabarot (LR), rapporteur de cette commission. 51 346 citoyens ont répondu au questionnaire composé d'une vingtaine d'interrogations sur la mise en place des ZFE-m (zones à faibles émissions mobilité) : un record pour ce type de consultation. Un chiffre à la hauteur du rejet exprimé par les Français qui se sont prêtés à l'exercice, puisque 86 % des particuliers et 79 % des professionnels se sont prononcés contre le déploiement des ZFE. Retour sur ces chiffres édifiants traduisant des tendances dont la commission tiendra compte dans le cadre du rapport qu'elle sera amenée à déposer mi-juin 2023.

Un NON massif des particuliers et des professionnels

Parmi les répondants, 93 % étaient des particuliers et 7 % des professionnels, deux catégories distinguées par la commission dans le cadre de l'analyse des résultats de cette consultation. Sur les 86 % de particuliers qui se sont prononcés contre le déploiement des ZFE, 69 % se sont dits tout à fait opposés et 17 % plutôt opposés. Les 14 % de personnes favorables se répartissent par moitié entre plutôt favorable et tout à fait favorable.

Media Image Image L'écrasante majorité des particuliers et des professionnels ayant répondu à cette consultation sont opposés au déploiement des ZFE. Sénat

Les professionnels, moins nombreux à avoir joué le jeu, se sont montrés à peine moins catégoriques que les particuliers puisque sur les 79 % qui s'opposent aux ZFE, 60 % sont tout à fait opposés et 19 % plutôt opposés. Parmi les 18 % favorables à ces zones à circulation restreinte, 12 % sont plutôt favorables et 6 % tout à fait favorables.

Les Parisiens et les retraités surreprésentés

Le sénateur Philippe Tabarot (LR), rapporteur de la commission, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un sondage d'opinion dans la mesure où aucun quota ou panel représentatif n'a été sélectionné. Les résultats observés reposent uniquement sur l'initiative des répondants dont la sociologie a néanmoins été analysée pour traduire le plus fidèlement possible le degré d'acceptabilité des ZFE par les différentes catégories de la population. Le sénateur indique également qu'un tri a été effectué pour écarter les questionnaires comportant des réponses systématiquement identiques, suspectées d'être frauduleuses, afin que les résultats ne soient pas biaisés.

Media Image Image Les catégorises socio-professionnelles des répondants particuliers laisse apparaître une part importante de retraités (41 %) et de cadres (27 %). Les étudiants, eux, ne représentent que 1 %. Sénat

Chez les particuliers qui représentent 93 % des réponses exprimées, ce sont les retraités qui se sont le plus mobilisés puisqu'ils représentent 41 % des répondants, loin devant les cadres (27 %), les employés (14 %) et les ouvriers (3 %). 60 % des personnes interrogées résident dans ou à proximité de l'une des ZFE instituées par la loi d'orientation des mobilités (LOM) à l'origine du dispositif. Près d'un quart d'entre eux (24 %) habite la métropole du Grand Paris. C'est respectivement trois et quatre fois plus qu'à Toulouse et Lyon.

Media Image Image La métropole du Grand Paris rassemble 24 % des personnes ayant répondu à la consultation. Une surreprésentation notable. Toulouse représente 8 %, Lyon 6 %, Marseille, Montpellier et Strasbourg 4 %. Sénat

Les trois facteurs de rejet des ZFE

Dans le cadre de la consultation, la commission du Sénat a identifié des risques de fractures sociales et territoriales. Dans l'analyse des chiffres recueillis auprès des particuliers, un lien a ainsi été établi entre les opinions exprimées et le lieu de résidence, le fait de disposer de solutions alternatives satisfaisantes et la catégorie socio-professionnelle des répondants. Si le rejet du déploiement des ZFE s'impose quelque soit le prisme adopté, des tendances intéressantes se dégagent.

La première tendance nette est relative au lieu de résidence : plus un répondant habite loin du centre d'une agglomération, plus il a tendance à être défavorable à la mise en place des ZFE. 92 % des répondants résidant dans une commune rurale se sont dits défavorables au dispositif, contre 77 % de ceux résidant au centre-ville d'une métropole. Une première grille de lecture qui se retrouve logiquement dans l'analyse des résultats en fonction des alternatives à la voiture dont disposent les répondants pour se déplacer. Car les citadins qui disposent d'alternatives satisfaisantes acceptent davantage les ZFE que les ruraux. Et l'acceptabilité varie en fonction du degré d'urbanisation et de développement des solutions de transport alternatives au véhicule individuel.

Media Image Image Une tendance se dégage nettement : les habitants de zones urbaines, bénéficiaires d'alternatives satisfaisantes à l'usage du véhicule individuel sont moins défavorables aux ZFE que leurs homologues ruraux, beaucoup moins servis sur ce plan. Sénat

La catégorie socio-professionnelle est elle aussi déterminante dans les réponses exprimées même si dans leur ensemble, les particuliers ont très majoritairement exprimé leur opposition aux ZFE en se prononçant contre à 86 %. Parmi les 14 % d'opinion favorable, on observe que les cadres et les étudiants se sont montrés plus favorables que la moyenne avec respectivement 25 % et 28 % d'acceptation des ZFE. La seule autre catégorie à se montrer moins défavorable que la moyenne est celle des artisans-commerçants (15 %). Retraités et agriculteurs sont quant à eux pour les ZFE dans seulement 7 % et 5 % des cas.

Media Image Image Les cadres et les étudiants sont ceux qui s'opposent le moins au déploiement des ZFE. Les retraités et les agriculteurs sont eux les plus réfractaires. Sénat

Le prix des véhicules propres : premier obstacle à l'adhésion aux ZFE

Cette grande consultation a mis en évidence de véritables obstacles à l'acceptation des ZFE par les Français. Parmi ces freins , on retrouve dans l'ordre :

le coût d'acquisition des véhicules propres trop élevé ;

l'accessibilité de la métropole insuffisante depuis les zones périurbaines ou rurales avoisinantes ;

la mise en oeuvre trop rapide des restrictions de circulation ;

le manque de pertinence du classement Crit'Air ;

l'insuffisance de l'offre de services et d'infrastructures de transport alternatifs à la voiture individuelle en agglomération ;

le manque de concertation avant la mise en place des ZFE.

Media Image Image Nombreux sont les remparts à l'adhésion des Français aux ZFE. La commission du Sénat en a identifié six principaux. Parmi eux, le coût jugé trop élevé des véhicules propres arrive en pole position. Cerema

Le premier rempart à l'adhésion populaire concerne sans surprise le coût d'acquisition des véhicules dits propres, jugé trop élevé, que ce soit chez les particuliers (77 %) ou les professionnels (58 %). Parmi les 97 % qui ont déclaré disposer d'un véhicule motorisé, 83 % n'envisagent pas de changer de véhicule du fait de la mise en place des ZFE. Pourtant, 42 % d'entre eux ont un véhicule classé vignette Crit'Air 3, 4, 5 ou non classé et pourraient être concernés par les restrictions de circulations dans les ZFE. C'est 1 % de plus que les pros qui possèdent quant à eux au moins un véhicule diesel dans 86 % des cas. Des véhicules qui pourraient rapidement les handicaper car 45 % des répondants professionnels ont indiqué circuler quotidiennement dans plusieurs ZFE différentes.

