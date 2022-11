Agnès Tesson-Faget nommée directrice produit de DS Automobiles Depuis le 1er avril 2022, Agnès Tesson-Faget occupe la fonction de directrice produit de la marque DS Automobiles. Elle remplace Marion David, qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe Stellantis.

La rédaction Par

Voir les photos Agnès Tesson-Faget, directrice produit de DS Automobiles

Rattachée à Béatrice Foucher, directrice générale de la marque DS, Agnès Tesson-Faget a pris ses fonctions de directrice produit de DS Automobiles le 1 er avril 2022. Diplômée d’HEC Business School en 1996, elle a débuté sa carrière au sein du groupe PSA et de la marque Peugeot en 2000. Elle rejoint alors la filiale de la marque au lion au Japon en tant qu’adjointe du directeur financier. En 2003, elle intègre le département de contrôle de gestion en charge de la zone Asie-Pacifique.



En 2007, elle évolue vers la direction commerce international de Peugeot en qualité de zone manager de la Corée. Deux ans plus tard, au sein de la direction marketing, elle est nommée cheffe de marché sur la zone Russie-Ukraine-Inde avant de devenir, en 2011, responsable CRM (Customer Relationship Management). Depuis 2012, Agnès Tesson-Faget a occupé différentes fonctions au sein de la direction du produit : cheffe de projet produit du Peugeot 2008, cheffe de Projet en avance de phase (en 2015) et cheffe de projet marque des nouvelles Peugeot 308 et 308 SW (en 2016).



Agnès Tesson-Faget remplace Marion David, qui occupait le poste de directrice produit de DS Automobiles depuis trois ans. Stellantis annonce que la responsable prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe.





