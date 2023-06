ALD-LeasePlan s’associe à BCA pour la vente des VO de retour de location en Europe Le nouveau géant de la location de longue durée ALD Automobile-LeasePlan a signé en juin 2023 un accord de long terme avec le groupe BCA pour développer les activités de remarketing en Europe.

Benoît Landré Par

Voir les photos Les VO de retour de location du loueur ALD-LeasePlan en provenance de sept pays européens seront revendus par le groupe BCA. ALD

Dans le cadre d’un partenariat européen conclu en juin 2023, le loueur de longue durée ALD Automobile-LeasePlan* a choisi de confier au groupe BCA l’inspection et la revente d’une partie de ses véhicules en retour de location. Ces autos seront commercialisées à des professionnels via la marketplace du groupe anglais.

Cet accord « à long terme » couvre les VO en provenance de sept pays européens : la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Norvège. Les volume issus d’autres pays pourraient s'ajouter par la suite. Cet accord permet au loueur de longue durée de se doter d’un canal de vente additionnel, complémentaire à la plate-forme internationale ALD Carmarket et à carnext.com (qui a arrêté ses activités aux particuliers mais continue à marchands).

Diversifier les opérations de remarketing

« En tant que l'un des plus grands fournisseurs de véhicules d'occasion de qualité au monde et en particulier en Europe continentale, nous sommes heureux de nous associer à BCA pour diversifier davantage nos opérations de remarketing et maximiser la disponibilité de nos véhicules de retour de location sur le marché européen » commente Guillaume de Léobardy, responsable remarketing chez ALD Automotive-LeasePlan. Présent en direct dans 44 pays, le loueur de longue durée gère une flotte mondiale de 3,3 millions de véhicules (à fin mars 2023).

« Le partenariat offre une puissante capacité de revente ciblée aux véhicules de retour de location du stock ALD Automotive-LeasePlan, ainsi qu’une sélection diversifiée de véhicules d’occasion, de haute qualité, à la clientèle B to B de BCA » déclare Jean-Roch Piat, CEO de BCA. BCA recommercialise plus de 1,5 million de véhicules par an sur 14 marchés.

* ALD, filiale de la Société Générale, a finalisé le rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan en mai 2023.