Alessandro de Martino remplace Laurent Proust à la tête de BestDrive France L’enseigne spécialisée dans les services d’entretien et de pneumatiques BestDrive tient son nouveau directeur général pour la France. Il s’agit d’Alessandro de Martino, ancien directeur général de Continental pneumatiques Italie. Il remplace Laurent Proust.

Alessandro de Martino est le nouveau directeur général de BestDrive France.

Alessandro de Martino prendra la direction générale de BestDrive France à compter du 1er septembre 2023. Ce dernier, qui occupait la fonction de directeur général de Continental pneumatiques Italie, a commencé sa carrière au siège de Fiat en 1985, avant de rejoindre LeasePlan en 1991 puis Continental Italie en 2007. Il a également été administrateur de la société de vente de voitures d’occasion CarsOnTheWeb de 2006 à 2013.

Alessandro de Martino va succéder à Laurent Proust, qui avait pris les rênes de l’enseigne BestDrive en France il y a quatre ans. Le dirigeant français quitte l’entreprise et occupera un poste extérieur au groupe Continental. « Depuis 2019 à la présidence de BestDrive, je suis fier d’observer aujourd’hui l’ensemble des réussites et réalisations menées : allant notamment du développement de nouvelles offres servicielles digitalisées à l’augmentation significative des ventes. C’est pour moi le meilleur moment de m’engager personnellement dans un nouveau projet », commente Laurent Proust. Ce dernier avait auparavant occupé des postes clés chez Euromaster, Fraikin France, FirstStop France-Benelux ou encore Autobacs.

En France, BestDrive compte 1 600 collaborateurs et plus de 230 points de vente de pneumatiques et services répartis dans toute la France. En 2022, son chiffre d'affaires s’est établi à 330 millions d’euros.