Alfa Romeo mise sur le SUV Tonale pour reconquérir les clients Alfa Romeo a levé le voile le 8 février sur son SUV Tonale, qui arrivera dans les concessions en juin 2022. Ce nouveau modèle, le premier à adopter des motorisations « propres », doit incarner la renaissance de la marque italienne.

Benoît Landré Par

Voir les photos Les commandes du Tonale seront ouvertes au mois d'avril 2022

Les belles années sont passées mais les beaux jours pourraient être de retour. Si la marque italienne n’a pas disparu dans le cœur de ses aficionados, les fameux « alfisti », nombre de ses clients sont partis voir ailleurs ces dernières années, faute d’une offre adaptée au marché. Un chiffre explique à lui seul la lente agonie de la marque sur le marché hexagonal (et européen) : 85 % des Alfa Romeo immatriculées en France en 2021 étaient équipées d’un moteur diesel quand la part de ce carburant tombait à 21,7 % du marché national. Le constructeur précise que 37 % des Giulia commercialisées l’an passé étaient dotées d’un moteur à essence.

« Pour renouveler des gammes de motorisation, il faut du temps, répond Paola Pichierri, promue responsable d’Alfa Romeo en janvier 2022, en provenance de Peugeot où elle occupait le poste de directrice régionale depuis 2019. Les moteurs diesels actuels sont efficients et l’architecture des Giulia et Stelvio nous permet d’être plus légers par rapport à nos concurrents équivalents en thermique. Avec le moteur de 160 ch AT8 qui émet 127 g de CO 2 , la Giulia est par exemple très bien positionnée sur le marché ». Depuis le lancement du Stelvio, en 2017, qui avait permis de redonner un coup de fouet sur le plan commercial, Alfa Romeo a un peu disparu des radars. La marque a arrêté la production de la petite Mito en 2019 et de la Giulietta fin 2020, dix ans après son lancement. Ses immatriculations ne reposent donc plus que sur deux modèles, Stelvio et Giulia, et deux motorisations à combustion interne. Difficile alors de faire des miracles sur un marché toujours plus orienté sur l’électrification.



A LIRE. Alfa Romeo vise 200 000 voitures vendues par an d'ici à 2027

Alfa Romeo s’électrifie avec le Tonale

2022, année du décollage ?



La reconquête d’Alfa Romeo débute donc avec le SUV Tonale et la marque italienne annonce le lancement d’un modèle par an jusqu’en 2026. Le SUV urbain Brennero arrivera en 2023 suivi des remplaçants des Giulia, Stelvio et Giulietta. Le premier modèle 100 % électrique sera lancé en 2025.« Le plan produit est validé et financé pour cinq ans », informe Paola Pichierri. En écho aux propos tenus par Jean-Philippe Imparato l’an passé, la dirigeante italienne rapporte que 80 % des voitures sont produites après avoir enregistré une commande au préalable. « Nous fabriquons ce que le client nous a acheté, il n’y a pas de voitures en stock qui attendent. Il s’agit d’une vraie stratégie de la marque, durable, qui n’est pas liée à la pénurie de semi-conducteurs ».



A LIRE. Stellantis. Tous les futurs modèles d'ici à 2023

Un modèle bienvenu pour le réseau

Les commandes du Tonale seront ouvertes au mois d’avril. Même sur une moitié d’exercice (si les délais de livraison ne sont pas trop longs), le SUV fera le plus grand bien aux concessionnaires du réseau FCA, dont la rentabilité moyenne a été négative sur l’exercice 2021. « Les concessionnaires ne lâchent pas, ils sont actifs et pleinement mobilisés au quotidien sur le business et le “zéro compromis” en matière de qualité, ce qui se traduit dans les résultats de satisfaction clients vente et après-vente, rapporte Paola Pichierri. Notre volonté est de rester sur le même maillage. Par le passé, la marque était souvent liée avec Jeep dans les showrooms mais je ne peux pas donner de plus amples informations sur l’évolution du réseau ». « Alfa Romeo est une marque premium, qui n’est pas forcément destinée à rester accolée à Jeep, mais il n’y a pas une règle établie qui impose la séparation immédiate des deux marques, ce sont les opportunités, le bon sens commercial et le pragmatisme qui présideront », complète le constructeur. Un pragmatisme qui prend de plus en plus les traits du multimarquisme. À Bruxelles, par exemple, la filiale Stellantis &You réunit dans un showroom les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Alfa Romeo.



A LIRE. Stellantis entame l'intégration des marques dans un showroom commun



Des ventes au plus bas en 2021

Pour le constructeur et les amoureux de la marque italienne, la valeur d’Alfa Romeo ne se juge pas à l’aune de ses performances commerciales. « Chez Alfa Romeo, nous ne parlons pas forcément de volume, car ce n’est pas ce qui nous “drive” en premier lieu », répond Paola Pichierri, qui a pris les rênes de la marque en France. Pour les distributeurs, qui traversent une période de disette sur le plan produits, la lecture est toute autre. Car les ventes sont en chute libre depuis cinq ans. Trente-cinquième marque en France en 2021, avec seulement 1 541 unités immatriculées, Alfa Romeo est désormais devancée par des acteurs nouvellement lancés sur le marché européen, qui n’ont ni son histoire ni son prestige. Dans les années 2000, la marque commercialisait entre 10 000 et 15 000 voitures neuves par an, avec une part de marché située autour de 0,7 %.







Tags