Alpine annonce deux nouvelles arrivées au sein de sa direction Le constructeur français Alpine annonce la nomination d’Antonino Labate, au poste de directeur ventes, marketing et expérience client, à compter du 1er mai 2023. David Gendry est quant à lui nommé directeur sponsoring, partenariats et communication.

À partir du 1er mai 2023, David Gendry occupera les fonctions de directeur sponsoring, partenariats et communication pour la marque Alpine.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Alpine poursuit la structuration de ses équipes et accueille deux nouveaux directeurs dans ses rangs. À compter du 1er mai 2023, Antonino Labate rejoindra le constructeur automobile au poste de directeur ventes, marketing et expérience client, tandis que David Gendry sera promu au poste directeur sponsoring, partenariats et communication. Tous deux seront rattachés à Laurent Rossi, directeur général de la marque Alpine.

« Après l’arrivée de Philippe Krief en mars, à la tête du produit et de l’ingénierie Alpine et la nomination de David Gendry au sponsoring, partenariats et communication, notre comité de direction se renforce ainsi à nouveau, grâce à ces trois leaders sur ces trois postes clés dans la mise en place de notre stratégie de marque ambitieuse, tant en termes de croissance que de rentabilité », a déclaré Laurent Rossi, dans un communiqué.

Antonino Labate, véritable cador de l’automobile

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le monde automobile, Antonino Labate a travaillé pour différents groupes tout au long de sa carrière. Il a d’abord commencé au sein du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) chez Fiat et Abarth, avant d’occuper le poste de directeur général chez Ducati Brésil. En 2016, il rejoint le constructeur espagnol Cupra, en tant que directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations, puis annonce en février 2023 son départ de l’entreprise.

Media Image Image Après avoir décidé de quitter le constructeur Cupra en février 2023, Antonino Labate rejoint les équipes d'Alpine, en tant que de directeur ventes, marketing et expérience client. Alpine

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Alpine, Antonino Labate siègera également au comité de direction de la marque. Emmanuel Al Nawakil, directeur des ventes, du réseau et des lancements, et membre du comité de direction lui reportera. À l’instar d’Olivier Camus, directeur marketing, et Laurent Chapuy, directeur expérience client. « Je suis ravi d‘accueillir Antonino Labate à la tête des ventes et du marketing d’Alpine. Il va nous apporter son expertise dans la construction de marques internationales », a souligné le directeur général de la marque Alpine.