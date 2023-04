Alpine installe un nouveau showroom au Mans La marque sportive du groupe Renault a choisi le mois de juin 2023, qui marquera le centenaire des 24h, pour inaugurer son futur Centre Alpine du Mans. Ce site a été pensé pour devenir un véritable outil commercial et évènementiel à proximité immédiate du mythique circuit automobile.

Justine Pérou Par

Voir les photos Selon Ouest-France, le nouveau Centre Alpine du Mans s'étendra sur 600 m² . Alpine

Le projet est longtemps resté secret, selon nos confrères de Ouest-France/Le Maine Libre qui révèlent l’information. Après deux ans et demi de réflexion et de travaux, un Centre Alpine de 600 m2 devrait être inauguré au Mans durant la semaine des 24h, début juin 2023. La date n’a pas été choisie par hasard, puisqu'elle marquera le centenaire de la mythique course d'endurance.

Alors que sa livraison est programmée avant la course, le bâtiment est sorti de terre depuis quelques semaines sur le Technoparc 2, à proximité immédiate du circuit Bugatti... mais aussi du Porsche Experience Center. Cette ouverture portera à 28 le nombre de sites dédiés à la griffe sportive du groupe Renault en France.

À lire aussi Musée Alpine de Dieppe. Le projet prend forme... pour 2025 au mieux

Un showroom Alpine porté par Signature

Ce nouvel écrin manceau d'Alpine a été imaginé par le groupe Signature, créé par Philippe Sinault, qui possède également de l'écurie Signatech, partenaire de la marque depuis 10 ans en championnat du monde d'endurance. Tous deux n’ont pas encore communiqué officiellement sur cette opération. Le quotidien régional affirme néanmoins que le terrain d’un hectare pourrait également être le lieu d’autres aménagements dans le prolongement de la concession. Le showroom sera quant à lui pensé comme un lieu dédié à l’exposition de la gamme, mais aussi à la convivialité.

Il s'agira en tout cas d'un nouvel outil commercial et évènementiel redoutable pour le constructeur de Dieppe qui affiche des records de ventes sur tous ses marchés. En 2022, il s'est écoulé 3 546 voitures, soit une croissance de 33 % par rapport à 2021. Loin derrière la France (2 138 berlinettes, + 32 %), l'Allemagne est le deuxième plus gros marché de la firme au A fléché, avec 303 unités et une progression de 42 %. Le Royaume-Uni complète le podium avec 288 unités, en hausse de 43 %.