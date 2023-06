Alpine. Laurent Rossi mise gros sur le marché américain À l'occasion du congrès organisé à Paris par Automotive News Europe, Laurent Rossi, son directeur général, a exposé les objectifs ambitieux d'Alpine. Il mise notamment sur le marché américain pour devenir rentable en 2026 puis atteindre les 100 000 ventes annuelles en 2030.

Alpine, le blason sportif du groupe Renault, est de retour aux avant-postes et compte bel et bien le faire savoir. Présent au congrès organisé à Paris par Automotive News Europe, son directeur général Laurent Rossi s'est ainsi félicité de la valeur du constructeur automobile français, qui a été multipliée par dix depuis son retour en Formule 1 en 2021, passant de 50 à 500 millions d’euros. Comptant capitaliser sur cette exposition dans la catégorie reine du sport automobile, Alpine prévoit de devenir rentable en 2026.

Pour ce faire, le constructeur prévoit d’augmenter en parallèle son chiffre d'affaires de 40 % en moyenne tous les ans pour atteindre 2 milliards d’euros par an à l’horizon 2026, puis 8 milliards d’euros d’ici à 2030. Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault, avait par ailleurs annoncé en avril qu’Alpine serait « potentiellement » coté en Bourse à l’avenir afin d'attirer de nouveaux capitaux.

Des objectifs de vente ambitieux pour éviter un « désastre »

Mais surtout, une introduction sur le marché américain semble indispensable pour atteindre ces objectifs. Le directeur général d’Alpine affirme en effet que ce serait un « désastre » si le constructeur français ne dépassait pas les 100 000 ventes par an en 2030. « Alpine doit vendre ses voitures de sport aux États-Unis. C’est l’un, si ce n’est le marché le plus important pour ce type de véhicule. C’est aussi un marché très stable et beaucoup plus prévisible que les autres, avec une réglementation uniforme et des conditions macro-économiques plutôt lisibles », a souligné Laurent Rossi lors du congrès d’Automotive News Europe.

Actuellement en discussion avec le puissant distributeur américain AutoNation, Alpine travaille en parallèle sur de nouveaux modèles qui doivent étoffer sa gamme dans les prochaines années. À l’heure actuelle, la marque commercialise uniquement le coupé sportif A110, qui aura droit à une version électrique dès 2025. Elle lancera ensuite cinq nouveaux modèles en l’espace de cinq ans, à commencer par la citadine sportive A290 en 2024 et par un crossover GT en 2025, qui prendra le nom d’A390. Laurent Rossi a également confirmé lors du congrès d’Automotive News Europe que la gamme s’enrichirait de deux grands modèles de SUV en 2027 et 2028, principalement destinés à séduire la clientèle chinoise et américaine.