Alpine tient son nouveau comité de direction Dans le cadre du plan Renaulution qui doit remettre à flot le groupe Renault, la marque automobile Alpine (groupe Renault) a réorganisé son comité de direction. Il est évidemment piloté par le directeur général fraîchement nommé, Laurent Rossi.

Alpine n'échappe pas à la nouvelle réorganisation du groupe Renault, qui est en pleine Renaulution. Le nouveau capitaine du groupe, Luca de Meo, a ainsi doté sa marque automobile vitrine d'un nouveau comité de direction. Il sera piloté par Laurent Rossi, directeur général de la Business Unit Alpine et F1 Alpine Racing, et constitué de dirigeants des principales fonctions : marketing, ingénierie, ventes, qualité, industrie, finance, ressources humaines, communication, performance produit, design, systèmes et technologie d’information.

13 personnes au comité de direction Alpine

Avec lui, ce sont donc douze autres élus qui composent ce nouvel organigramme. Voici la composition complète du comité de direction d'Alpine :

Laurent Rossi, président Alpine Racing SAS & Chairman Alpine Racing Ltd.

Robert Bonetto, directeur ingénierie Alpine.

Louis Bordes, directeur communication Alpine.

Davide Brivio, directeur Racing, F1 Alpine Racing Team.

Marcin Budkowski, directeur exécutif, F1 Alpine Racing Team.

Joana De Epalza, directrice financière, Business Unit Alpine.

Pierre D’Imbleval, directeur IS/IT Alpine.

Marie Jourdain, avocate générale Alpine.

Aude Le Stunff, directrice achats Alpine.

Claire Mesnier, directrice des ressources humaines Alpine.

Francis Perini, directeur de l'usine Dieppe.

Gérald Serain, directeur qualité et satisfaction client Alpine.

Antony Villain, directeur design Alpine.

