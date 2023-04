Apple Car. Des négociations avec Toyota ? Une éventuelle voiture commercialisée par Apple fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années, malgré l'absence de confirmation officielle. Selon DigiTimes, des représentants de la firme se seraient pourtant rendus en Asie pour discuter avec de potentiels fournisseurs, dont Toyota.

Depuis plusieurs années, de nombreuses rumeurs – jamais confirmées ni infirmées – circulent à propos d’une éventuelle « Apple Car », une voiture électrique, voire autonome, qui pourrait voir le jour à l’horizon 2024. La dernière information en date sur ce « projet Titan », qui pourrait permettre à Apple de vendre 300 000 voitures par an selon la note d’analyse de Bernstein citée par le site financier Investing, émane du média DigiTimes.

Ce dernier affirme que des représentants de la firme à la pomme se seraient rendus en Asie début septembre pour rencontrer des fournisseurs et des constructeurs automobiles en vue de nouer des partenariats industriels.



Une rencontre avec SK Innovation et LG Electronics

