Après Renault en 2021, Stellantis est exclu de l'indice CAC 40 ESG Présent dans le nouvel indice boursier CAC 40 ESG depuis la création de ce dernier en mars 2021, Stellantis vient d'en être exclu par le conseil scientifique d'Euronext Paris, après Renault un an plus tôt. Au contraire, l'équipementier Faurecia y fait son entrée, aux côtés de Michelin et de Valeo.

Créé en mars 2021 pour « refléter la performance des quarante premières entreprises démontrant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein de l’indice CAC Large 60 », l’indice boursier CAC 40 ESG est de nouveau remanié en septembre 2022. Après l’éviction de Renault en septembre 2021, décidée par le conseil scientifique d’Euronext Paris, c’est au tour de Stellantis de quitter cet indice, aux côté d’Atos, Bouygues et Klépierre.

Au contraire, Faurecia fait son entrée, en même temps qu’Edenred, Rexel et Teleperformance. L’équipementier français est désormais l’un des trois seuls représentants de l’industrie automobile au sein du CAC 40 ESG, aux côtés de Michelin et de Valeo. Les changements seront effectifs le vendredi 16 septembre après la clôture des marchés.



Aucune explication

