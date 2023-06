Après-vente. LKQ dévoile le nouveau concept de garages Autoglobe Pour séduire les concessionnaires désireux de développer leur business après-vente, le distributeur de pièces détachées LKQ a créé un nouveau concept de garages baptisé Autoglobe. Celui-ci propose un appui technique et marketing, tout en livrant accès à des données et équipements universels.

À l’occasion d'un événement dédié aux patrons de groupes de distribution, le distributeur de pièces détachées LKQ Benelux-France a levé le voile sur un nouveau concept de garages baptisé Autoglobe. Destiné à séduire les concessionnaires automobiles souhaitant développer leur activité après-vente multimarque, ce concept offre une solution clés en main sur les plans marketing et technique, ainsi qu’un accès à des données et des équipements universels.

Pour mieux s'adapter aux besoins des professionnels de l'automobile, Autoglobe se décline en trois panneaux différents. Le premier, baptisé Autowelt, se concentre sur les marques premium. Le deuxième, dénommé Automonde, est dédié aux marques généralistes européennes. Enfin, Auto Orient se focalise sur les marques asiatiques, « y compris les nouveaux arrivants sur le marché », soit les constructeurs automobiles chinois.

Déploiement à partir de septembre en France, en Belgique et aux Pays-Bas

Vishal Durgaram, directeur de la gestion des canaux de clientèle et de l'excellence des ventes chez LKQ Benelux-France, indique : « L’idéal serait que tous les établissements au sein d’un même holding de distribution puissent porter le même label. Ce n’est pas possible aujourd’hui, vu la dispersion des concepts de garages. Un autre défi est le fait que les opérations sur des voitures plus anciennes et des marques étrangères ne s’intègrent pas aux processus existants. Souvent, les connaissances, les données et les équipements nécessaires font défaut. Les holdings de distribution et les entreprises automobiles à établissement unique n’ont pas les mêmes besoins et attentes en matière de marketing et de soutien. »

S'adressant aux holdings de distribution situés en Belgique, en France et aux Pays-Bas, le concept Autoglobe débutera son déploiement à partir du mois de septembre. À noter que les garages adoptant cette nouvelle enseigne multimarque dédiée à l'après-vente pourront également bénéficier des offres de location proposées par Lease Service Partner, récemment racheté par LKQ.

