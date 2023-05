Après-vente. VinFast s’associe à Fixico pour ses réparations de carrosserie VinFast a choisi de s’appuyer sur la plate-forme digitale Fixico pour la gestion de ses réparations après-vente en matière de carrosserie, via un partenariat avec plus de 3 000 ateliers en Europe. Le constructeur vietnamien lancera d’abord son service en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Le partenariat avec Fixico doit permettre aux futurs clients de VinFast d'avoir accès à un réseau de plus de 3 000 garages en Europe. L'argus

Le constructeur automobile vietnamien VinFast annonce un partenariat avec la plate-forme digitale de gestion des réparations Fixico pour ses prestations de carrosserie. Fondée à Amsterdam en 2014, cette start-up donnera ainsi aux clients de VinFast un accès facilité à un réseau de plus de 3 000 ateliers de réparation en Europe.

D’abord proposé en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, ce service doit permettre aux clients de programmer facilement leurs réparations de carrosserie en assurant une « gestion complète » des pièces détachées. Il promet également de les mettre en relation avec des ateliers de carrosserie sélectionnés par VinFast.

Une garantie 10 ans

Dans un communiqué, Jean-Christophe Mercier, vice-président de VinFast Europe chargé de l’après-vente et de l’expérience client, affirme que le constructeur « s’efforce de se démarquer par ses services après-vente », tout en rappelant qu’il offre également une garantie de 10 ans. Selon lui, la coopération avec Fixico « contribuera à offrir une expérience après-vente unique » aux clients européens. De son côté, Derk Roodhuyzen de Vries, P-DG de Fixico, estime que ce partenariat permettra de « démontrer ensemble que cette offre révolutionnaire redéfinira la notion de posséder un véhicule électrique ».

Notons en outre que, si le constructeur vietnamien revendique déjà 70 000 réservations au niveau mondial, aucune de ses voitures électriques n’a pour l’instant été immatriculée en France. VinFast s’est toutefois fixé comme objectif d'« étendre son réseau de vente au détail à travers l’Europe », pour qu’il soit « prêt à servir les clients lorsque les véhicules du groupe circuleront sur les routes européennes ».