Aramis Group augmente ses ventes de voitures de 9 % en 2020 Le spécialiste de la vente de voitures multimarques Aramis Group (Aramis Auto) a enregistré une croissance de 12 % de son chiffre d'affaires en 2020 (831 M€) et commercialisé 67 500 automobiles (+ 9%).

Interrogé au début du mois d’avril 2020, alors que l’économie française était totalement à l’arrêt, Guillaume Paoli, président et co-fondateur d'Aramis Group, anticipait assez logiquement un exercice en repli. « Nous étions partis sur une progression à deux chiffres par rapport à l’an passé, un peu au-delà de 10 %, portée par nos ventes de voitures d’occasion reconditionnées, mais nous allons conclure l’exercice 2020 en décroissance. Ce n’est pas possible autrement, puisque l’on ne va pas réaliser de chiffres d’affaires pendant un mois, voire un mois et demi », déplorait-il. Finalement, profitant du rebond estival et de la prédominance du digital, la société est parvenue à inverser la tendance et conclure l’année 2020 dans le vert. Aramis Group a ainsi commercialisé un total de 67 500 voitures en France, en Espagne (via Clicars) et en Belgique (Cardoen), enregistrant une progression de 9 %

(62 000 unités en 2019).



Digital et la livraison à domicile

« Cette bonne performance est tirée par la dynamique de nos activités en France, notre marché historique, et en Espagne. Elle reflète la résilience de notre modèle économique qui place le client et le digital au centre de notre stratégie », considère Nicolas Chartier, cofondateur et coprésident d’Aramis Group.

« La crise sanitaire a accéléré l’évolution du comportement d’achat des consommateurs qui ont plébiscité la vente en ligne dans tous les secteurs, y compris l’automobile. Aujourd’hui, plus de 90 % des ventes d’Aramisauto sont ainsi initiées à distance », complète Guillaume Paoli.



Autres arguments avancés : un positionnement prix compétitif « dans un contexte de pouvoir d’achat contraint » et l’apport de « services précurseurs comme la livraison à domicile, mise en place dès 2016 en France, ou la découverte digitale immersive des véhicules en ligne (photos à 360°) ». En France, la livraison à domicile représente désormais 20 % des ventes d’Aramisauto, contre une part de 10 % avant la crise sanitaire.



Aramis Group en forte progression en Espagne

Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 831 millions d’euros*, affichant une hausse de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente. En France, celui-ci a augmenté de 16 %, à 596 M €. La plus grosse performance est venue d’Espagne, où Aramis Group a enregistré un bond de son chiffre d’affaires de 89 % (65 M€). « La marque a capitalisé sur son expérience dans la vente et la reprise 100 % à distance et dans la livraison à domicile (77 % des livraisons totales) pour gagner des parts de marché face aux distributeurs automobiles traditionnels. Clicars a également été désignée startup e-commerce de la décennie ».

Transformation digitale en Belgique

En Belgique, le CA de l’entité Cardoen, rachetée en 2018, a reculé de 10 %, à 178 M€. « La marque a entamé une transformation digitale prometteuse : son activité de vente à particulier a démontré une bonne résilience en affichant une légère baisse de 1 % de son chiffre d’affaires dans un marché national en baisse de 22 % pour les voitures neuves et 6 % pour les voitures d’occasion. Cardoen a par ailleurs été le premier acteur en Belgique à proposer la livraison à domicile dès le mois d'avril 2020 afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients dans ce contexte contraint », informe le groupe. L'enseigne Cardoen dispose de 16 points de vente en Belgique.



Aramis Group s’appuie au total sur un réseau de 48 agences physiques et deux sites industriels de reconditionnement, situés à Donzère (Drôme) et à Madrid (Espagne).



