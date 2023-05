Aramis Group n’est toujours pas rentable au premier semestre 2023 Après avoir essuyé de nombreuses pertes l’an dernier, le leader de la vente en ligne d’occasions Aramis Group enregistre des résultats financiers encourageants au premier semestre 2023. La filiale de Stellantis peine toutefois à redevenir rentable dans un contexte de marché très difficile.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Porté par les ventes de ses véhicules reconditionnés, Aramis Group est parvenu à réduire ses pertes de 38 % en l’espace d’un an, passant de 20,3 à 12,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Aramis Group

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion Aramis Group remonte progressivement la pente. Bien qu’elle ne soit toujours pas rentable au premier semestre 2023, la filiale de Stellantis est tout de même parvenue à réduire son déficit de 38 % en l’espace d’un an. Le distributeur enregistre ainsi une perte semestrielle de 12,6 millions, contre 20,3 millions sur les six premiers mois de 2022.

En parallèle, Aramis Group affiche également un chiffre d’affaires de 940,8 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de 7,8 % sur un an. Une croissance très largement portée par les ventes de voitures aux particuliers (+ 7,8 %), qui représentent à elles seules 83 % du chiffre d’affaires du groupe. L’activité du segment B2B atteint quant à elle 11 % du chiffre d’affaires, tandis que celle générée par les services pèse 6 % des revenus d’Aramis Group.

Des résultats portés par les ventes de véhicules reconditionnés

Si le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d’occasion est parvenu à augmenter son chiffre d’affaires au premier semestre 2023, c’est en grande partie grâce à son activité de vente de véhicules reconditionnés à particuliers, devenue prioritaire dans la stratégie du groupe. Le chiffre d’affaires de ce segment s’établit ainsi à 681 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année, en croissance de 18,4 % sur un an, pour un total de 38 579 véhicules livrés (+ 15,6 %). Dans un communiqué, Aramis Group explique cette performance par « la pertinence des modèles sélectionnés pour ses clients à travers l’Europe, grâce à sa compréhension fine des attentes des consommateurs et à son réseau d’approvisionnement diversifié, couplés à des prix compétitifs et à des garanties inégalées sur le marché permises par sa maîtrise de l’activité de reconditionnement ».

À l’opposé, les volumes des véhicules pré-immatriculés ont continué leur chute libre au premier semestre 2023, atteignant 5 413 unités, soit une baisse de 30,9 % en l’espace d’un an. Le chiffre d’affaires de ce segment ressort donc à 102,3 millions d’euros, en net recul de 32,4 % par rapport au premier semestre 2022. Pour l’ensemble de l’année 2023, la filiale de Stellantis table sur « une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés ». « Dans ce contexte, nous restons confiants quant à la capacité d’Aramis Group de poursuivre la bonne tendance du premier semestre et notamment de dégager un Ebitda ajusté positif sur l’ensemble de son exercice fiscal 2023 », ajoutent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, cofondateurs d’Aramis Group.