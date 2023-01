Aramis Group révise à la hausse ses objectifs pour 2021 Tiré par son activité de reconditionnement, Aramis Group, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion en Europe, a revu à la hausse ses objectifs annuels de volumes et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021.

Voir les photos Aramis Group prévoit un volume annuel 2021 de ventes de voitures d'occasion reconditionnées B2C d'environ 50 000 unités

Alors que le contexte de crise sanitaire persiste, Aramis Group poursuit sa croissance jusqu’à avoir une activité soutenue sur les derniers mois de son exercice fiscal clôturé fin septembre 2021. « Ce dynamisme reflète des tendances fortes de transformation du marché de l’achat de voitures avec des consommateurs de plus en plus enclins à acheter leur véhicule en ligne, la pertinence du positionnement d’Aramis Group, notamment sur le segment très dynamique des ventes aux particuliers et plus particulièrement via son activité de véhicules reconditionnés, qui est au cœur de sa stratégie de croissance rentable, la performance de son modèle de sourcing multicanal, et les effets positifs de l’accélération des campagnes marketing lancées ces derniers mois par le groupe », indique-t-on dans un communiqué.

Aramis Group confiant pour l'avenir

C’est pourquoi, l’un des leaders européens de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, fraîchement coté en Bourse, a décidé de revoir sa guidance 2021. Il annonce la révision à la hausse de ses objectifs annuels de volumes et de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours : un volume de ventes de voitures d'occasion reconditionnées B2C d’environ 50 000 unités, soit une croissance organique de 38 % par rapport à 2020 (contre environ 45 000 unités et + 23 % de croissance initialement prévus), ainsi qu’un chiffre d’affaires organique d’environ 1,350 milliard d’euros (contre plus de 1,250 milliard d’euros initialement prévus).

Aramis Group, filiale de Stellantis, veut également saisir des opportunités pour sécuriser son niveau de stock et avance ainsi un besoin en fonds de roulement opérationnel à environ 35 jours au 30 septembre, contre environ 25 jours initialement prévus. Pour les co-fondateurs et respectivement président-directeur général et directeur général délégué que sont Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, « l’amélioration du contexte sanitaire et la pertinence de notre positionnement sur le marché de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, ont permis à Aramis Group de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable au cours des derniers mois. Le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à ses prévisions initiales grâce à un volume de voitures d'occasion reconditionnées vendues aux particuliers plus élevé. Aramis Group tire également parti de tendances de marché fortes, de la performance de son modèle de sourcing multicanal et du succès de ses campagnes marketing. Ces perspectives renforcent notre confiance et confirment la capacité du Groupe à croître de manière rentable et pérenne. »



