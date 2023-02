Arval coopère avec le constructeur MG Motor en France Dans le cadre d'un accord stratégique, Arval, la filiale de la BNP spécialisée dans le financement en leasing automobile, va proposer des offres de location de longue et moyenne durées aux clients professionnels des 120 concessions MG Motor en France.

« Le marché des entreprises est un volet important de la stratégie de développement de MG Motor en France. La signature de ce partenariat avec Arval, leader de la location aux entreprises dans l'Hexagone, va nous permettre d’élargir notre portefeuille de solutions de mobilité et de services, éléments essentiels dans la transition énergétique dont nous sommes acteurs » déclare Haojie Guo, vice-président de MG Motor France. Dans un communiqué, le loueur, filiale de la BNP, et le constructeur automobile de véhicules 100 % électriques ont annoncé avoir signé un partenariat stratégique pour compléter l’offre aux professionnels dans le réseau de distribution de la marque en France, composé de 120 concessions.

Une offre LLD dans le réseau MG gérée par Arval

Sera donc désormais commercialisée une solution de location de longue et de moyenne durées, de 3 à 72 mois, auprès des sociétés, PME et autres clients grands comptes. Et ce, avec services associés, apprend-on. La mise en œuvre des opérations de gestion des contrats et l’animation commerciale du réseau MG seront gérées par Arval. Le directeur général du groupe de leasing affirme que cette collaboration, comme d’autres scellées avant, s’inscrit pleinement dans le plan Arval Beyond, lequel prévoit d’atteindre 150 000 véhicules électrifiés loués en France en 2025. À fin 2021, plus de 30 % de véhicules étaient électrifiés dans ses commandes, pour 347 667 véhicules gérés.



Créée en 1924 au Royaume-Uni et rachetée en 2007 par le chinois Saic, la marque MG Moto compte également booster ses ventes auprès des entreprises. Elle a enregistré 4 951 immatriculations au total en 2021 et dit « nourrir de grandes ambitions pour son développement en 2022 », à savoir tripler ses volumes.



