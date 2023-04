AutoJM déploie sa marque Okazium et prépare son réseau de franchise La société AutoJM ouvrira fin 2022 un nouveau centre automobile dans la commune de Morvillars (Territoire de Belfort) pour y commercialiser des voitures récentes et d'occasion. En parallèle, l'entité s'attèle au déploiement de son réseau de franchise sous sa marque Okazium by AutoJM.

Voir les photos AutoJM s'installera fin 2022 sur un site de 40 000 m2 situé dans la commune de Morvillars

Basée à Audincourt et à Grand-Charmont (Doubs), la société AutoJM va rassembler l’ensemble de ses activités au sein d’un nouveau centre automobile basé à Morvillars (Territoire de Belfort ). Le déménagement se déroulera en fin d’année 2022. L’entreprise familiale, dirigée depuis 2000 par Vincent Martinez, va prochainement entamer les travaux de son futur écrin qui s’élèvera sur un terrain de 40 000 m2 situé entre Belfort et la frontière suisse. AutoJM accueillera ses clients dans un showroom de 1 800 m2, qui comprendra notamment un espace livraison, et assurera l’entretien, la réparation ainsi que le reconditionnement des voitures dans un atelier de 2 000 m2. À l’extérieur, la société exposera entre 200 et 300 voitures récentes sur un parking couvert et 200 à 300 occasions sur un parc adjacent. Avec ce nouveau centre automobile multimarque, qui va représenter un investissement de plus de 7 millions d’euros, l’entité entend développer le commerce de voitures d’occasion, les ventes en présentiel auprès de la clientèle locale ainsi que l’activité après-vente. Actuellement, environ 80 % de ses ventes se concrétisent sur Internet auprès de clients extérieurs aux départements du Doubs et du Territoire de Belfort.



Commercialiser 10 000 voitures à terme, dont la moitié d'occasions

Bien qu'encore confidentielle, l’activité occasion se développe depuis le début d’année 2021 sous la nouvelle marque Okazium et au sein du garage de Grand-Charmont, le site historique de l’entreprise. AutoJM a recruté un acheteur et un chef des ventes pour accroître les volumes. Le véritable décollage aura lieu en 2023 avec le nouveau centre de Morvillars. Les dirigeants envisagent de commercialiser 6 000 voitures dans deux ans et visent les 10 000 unités à moyen-long terme, avec pour autre objectif de rééquilibrer les volumes de voitures "0 km" et de VO. En 2020, AutoJM a commercialisé 3 000 automobiles et représenté un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros.

10 franchisés Okazium by AutoJM en 2022

L’autre relais de croissance reposera sur la création d’un réseau dans le cadre de la licence de marque. La société, qui possède depuis 2018 un site en propre à Bordeaux (250 voitures vendues par an), va poser les bases de son business model dans les prochains mois avant d’entamer le déploiement de son réseau physique en 2022. La mission a été confiée à Raynald Thevenet, directeur général de la société depuis 2019, qui a œuvré auparavant à la création de réseaux de franchise (services aux entreprises, conseil…). Ce dernier entrevoit une dizaine de sites Okazium by AutoJM sur le territoire hexagonal en fin d’année prochaine. « Nous ciblons des chefs de ventes et des salariés de concessions qui veulent prendre leur indépendance, informe le responsable. Nous sommes ouverts à la discussion concernant le projet. Il peut s’agir d’un point de vente physique sur le modèle de celui exploité à Bordeaux ou d'une concession digitale implantée dans la galerie d’un centre commercial. » L’entité mène actuellement des discussions avec l’Agence Automobilière, dont le siège est établi à Mulhouse, pour imaginer un développement commun (les deux sociétés avaient déjà noué un partenariat par le passé).



