Automobile. Les plus grandes fortunes de France en 2023 Bernard Arnault (LVMH) reste largement en tête du classement 2023 des 500 plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenges. En revanche, les acteurs de l'automobile perdent majoritairement des places par rapport à l’an dernier, et ils ne sont plus que 17 à figurer dans les 500.

Par Robin Schmidt

Voir les photos En 2023, la famille Peugeot, actionnaire de Stellantis et Forvia, conserve sa place de numéro un du secteur automobile avec une fortune de 5,4 milliards d'euros. Peugeot

Dans l’édition 2023 du classement des 500 fortunes professionnelles de France publiée par le magazine Challenges, Bernard Arnault conserve sa place de numéro un en franchissant le seuil historique des 200 milliards d’euros, contre 149 milliards l’an dernier. Le patron de LVMH domine donc largement ce classement et garde une solide avance sur les familles à la tête d'Hermès (137 Md€), de Chanel (100 Md€) ou encore de L’Oréal (77 Md€). Avec un total de 141 milliardaires recensés, le patrimoine cumulé des « 500 » atteint désormais 1 170 Md€, soit 45 % du PIB de la France. Du jamais vu !

Plusieurs acteurs de l'industrie et de la distribution automobile figurent dans ce Top 500 des plus grandes fortunes de France, bien qu’il faille attendre la 22e place pour voir apparaître le premier nom issu du secteur. Souffrant d’un contexte économique compliqué pour leur industrie, la grande majorité des acteurs de l’automobile a en effet perdu de nombreuses places. S'ils étaient 19 à figurer dans le classement en 2022, ils ne sont plus que 17 à en faire partie.

La famille Peugeot reste leader du secteur auto, Michelin quitte le podium

En 22e position du classement général (+ 3 places comparé à 2022), la famille Peugeot occupe, loin devant, la tête du palmarès du secteur automobile avec un patrimoine de 5,4 Md€, soit + 200 M€ par rapport à l’an dernier. Ses membres détiennent près de 7 % du groupe Stellantis et 3 % de l'équipementier Forvia via leur holding Peugeot 1810, mais aussi 80 % de Peugeot Invest, un holding dédié à divers investissements. Troisième du secteur l’an dernier, François Feuillet et sa famille, qui possèdent 58 % de Trigano, le leader européen du camping-car, terminent en 2023 sur la 2e marche du podium grâce à un patrimoine de 1,5 Md€ (+ 150 M€ en un an).

Avec une fortune estimée à 1,35 Md€, on retrouve à la 3e place Laurent Burelle et sa famille, à la tête de l’équipementier automobile Plastic Omnium, ce dernier ayant finalement retrouvé son chiffre d’affaires avant-Covid fin 2022. La famille Michelin, qui était en 2e position l’année passée, termine quant à elle à la 4e place en 2023, accusant une perte de 175 M€ de son patrimoine. On notera également la forte progression de Bernard Hayot et sa famille qui, avec leurs activités de distribution automobile, parviennent à gagner 36 places dans le classement. À l’inverse, André Coutier et son entreprise Akwel chutent de 98 places en à peine un an, l’équipementier automobile ayant vu son résultat net se diviser par quatre en 2022.

Le classement des plus grosses fortunes du secteur automobile en France en 2023