Autosphere (Emil Frey) facilite le paiement des factures atelier Autosphere, le réseau de distribution automobile du groupe Emil Frey France, lance une solution de paiement fractionnée et différée pour les factures ateliers. Ce nouveau service est proposé en partenariat avec la Fintech Pledg, qui gère aussi les impayés.

Avec ce partenariat, le premier réseau français de distribution automobile facilite notamment la gestion des impayés à ses concessions.

Après six mois de test, Autosphere, le réseau de distribution automobile du groupe Emil Frey France, déploie dans toutes ses concessions de nouvelles facilités de paiement. Cette solution s'appuie sur une collaboration avec Pledg, une Fintech spécialisée dans le paiement en plusieurs fois.

Les clients d’Autosphere accèdent ainsi à un paiement fractionné en trois ou quatre fois de leurs factures en atelier, mais aussi à un paiement différé (de 15 à 30 jours). Le réseau peut quant à lui réduire ses coûts opérationnels, puisque cette solution de paiement gère également les impayés.

Un service étendu à d’autres activités d’Emil Frey France

Dans le détail, une fois un devis validé, le réceptionnaire après-vente envoie un lien de paiement au client qui renseigne ses coordonnées bancaires et confirme ainsi son éligibilité à la solution. Une fois la commande validée, le client reçoit un échéancier de paiement auquel s’ajoutent des frais basés sur un pourcentage de la commande. Ensuite, le client règle le jour de la transaction le tiers ou le quart du montant total. Selon l’option choisie, il sera prélevé du reste des mensualités quinze ou trente jours plus tard.

Côté réseau, Pledg se charge de régler l’intégralité de la somme aux concessions, prenant en charge les impayés. « Après six mois pilotes en AB Testing, nous avons décidé d’accorder notre confiance à Pledg qui répondait à la plupart des critères que nous nous étions fixés. La signature de ce partenariat confirme notre volonté d’apporter un service complet et simple à nos clients au travers de notre réseau Autosphere. Il confirme notre leadership technologique sur le secteur et accroît la qualité de nos services », explique Thierry Gauchet, directeur financement, services et nouvelles mobilités chez Emil Frey France. Enfin, le groupe fait savoir que cette nouvelle solution pourrait s’étendre à d’autres activités du réseau.

