Aux Etats-Unis, l’âge moyen du parc automobile atteint un nouveau record de 12,5 ans Selon S&P Global Mobility, l’âge moyen du parc automobile américain atteint désormais un niveau record de 12,5 ans, notamment à cause de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts qui affaiblissent le marché du neuf. Cela profite toutefois au business de la rechange et de la réparation.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos L'âge moyen des SUV et pick-up reste plus bas que celui des voitures particulières car la demande est plus forte au pays de l'Oncle Sam. General Motors

Les 284 millions de véhicules en circulation aux Etats-Unis affichent en 2023 un âge moyen record de 12,5 ans, selon une étude du cabinet S&P Global Mobility. En progression d’environ trois mois comparé à 2022, l’âge moyen du parc automobile américain s’affiche ainsi en hausse pour la sixième année consécutive. Désormais, 122 millions de véhicules en circulation au pays de l’Oncle Sam sont âgés de plus de 12 ans.

Néanmoins, cette moyenne cache des disparités, puisque l’âge moyen des voitures particulières (13,6 ans) se révèle plus élevé que celui des SUV et pick-up (11,8 ans), cette dernière catégorie étant plus dynamique. Pour la première fois depuis 1978, le nombre de voitures particulières en circulation sur les routes américaines devrait d’ailleurs descendre sous la barre des 100 millions d’unités en 2023. Notons toutefois que l’âge moyen du parc de véhicules électriques (758 000 immatriculations en 2022, soit + 58 %) ne s’élève qu’à 3,6 ans.

Un marché automobile américain attendu à des niveaux classiques en 2024

Pour expliquer ce vieillissement, S&P Global Mobility évoque les contraintes d’approvisionnement ayant entraîné une chute des stocks de véhicules neufs, puis un ralentissement de la demande lié à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêts. Ainsi, les ventes de voitures neuves ont diminué de 8 % en 2022 pour descendre à 13,9 millions Outre-Atlantique, soit un plus bas depuis plus d’une décennie.

Selon Todd Campau, directeur associé chez S&P Global Mobility, ce phénomène « s’est amplifié » au cours du second semestre 2022. Ce dernier estime toutefois que « la courbe commencera à s’aplatir » courant 2023 grâce à une hausse des ventes de véhicules neufs, qui permettra aux marché américain de retrouver un volume de 14,5 millions d’unités, puis un niveau proche des « normes historiques » en 2024.

Le marché de la rechange et de la réparation en profite

Le cabinet S&P Global Mobility indique également que le vieillissement du parc automobile américain profite au marché de la rechange et de la réparation. Selon une étude menée conjointement avec l’Auto Care Association et le syndicat MEMA réunissant les fournisseurs du marché après-vente, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 8,5 % en 2022 pour atteindre 356,5 milliards de dollars. La hausse devrait se poursuivre d’au moins 5 % en 2023.

Alors que les automobilistes américains se tournent toujours plus vers les SUV et pick-up (78 % de part de marché en 2022 et 63 % du parc), les experts estiment que les véhicules âgés de plus de six ans représenteront 74 % du parc automobile en 2028. Cela s’explique par le fait que les volumes de véhicules âgés de 6 à 14 ans devraient augmenter de 10 millions d’unités supplémentaires en l’espace de cinq ans.