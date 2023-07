Avant la future gigafactory de Dunkerque, Verkor inaugure son Innovation Center Avant le lancement de la production à grande échelle de batteries dans sa future gigafactory de Dunkerque (Nord), Verkor a inauguré son Innovation Center à Grenoble (Isère). Celui-ci réunit son siège social, un centre de recherche et développement, une ligne pilote et un centre de formation.

L’entreprise française spécialisée dans le développement et la production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques, vient d’inaugurer son nouveau siège à Grenoble (Isère). Baptisé VIC pour Verkor Innovation Centre, le site emploie plus de 340 collaborateurs. Situé sur un terrain de plus de deux hectares, le bâtiment principal de 15 000 m² accueille également un centre de recherche et développement ultra moderne, une ligne pilote et un centre de formation.

La ligne pilote du VIC, entièrement automatisée et digitale, dispose d'une capacité de production annuelle de 150 MWh de cellules de batteries. Destinée à développer les nouvelles chimies, ou encore à valider les process de fabrication, cette ligne pilote permettra de mettre au point les batteries qui équiperont notamment le futur Crossover électrique d’Alpine.

Une levée de fonds à plus d’un milliard d’euros pour construire la gigafactory de Dunkerque

Par ailleurs, le VIC, qui met l'accent sur son empreinte carbone, le recyclage, ou encore la traçabilité, a également pour vocation de former de nouveaux talents dans la filière batterie. Doté d’un laboratoire de recherche avancée, l'École de la Batterie peut ainsi accueillir 1 600 élèves par an.

Benoit Lemaignan, cofondateur et P-DG de Verkor, commente : « Nous l’avions annoncé il y a moins de trois ans et nous l’avons fait : le Verkor Innovation Centre démarre aujourd'hui ses opérations. [...] Nous nous sommes donné comme mission collective de produire des batteries bas carbone et haute performance à grande échelle pour accélérer la transition énergétique et industrielle, en France et en Europe. Le VIC est une étape essentielle. Cette étape essentielle est désormais franchie, et nous pouvons avancer dans la construction de notre première gigafactory, dont les modalités de financement seront annoncées prochainement. » La prochaine étape pour Verkor est donc la construction d’une première gigafactory d'une capacité de 16 GWh/an, située à Dunkerque (Nord). Pour la financer, Verkor a lancé une levée de fonds de plus d’un milliard d’euros.

